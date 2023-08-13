Губернатор Шумков впервые озвучил количество пострадавших от весенних пожаров

В весенних пожарах в Курганской области пострадали более 5600 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Курганской области от весенних пожаров пострадали более 5600 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)».

«Более 5600 человек получили выплаты по 10 тыс. рублей на общую сумму более 56 млн рублей. Более 1900 человек получили выплаты за утраченное движимое имущество на общую сумму около 95,5 млн рублей. Почти 900 человек получили выплаты за утраченные садовые дома из расчета по 100 тысяч рублей за дом, в соответствии с принадлежащей долей собственности, на общую сумму 84,4 млн рублей, и 48 человек, у кого садовый домик был единственным жильем, по 300 тысяч рублей за дом на общую сумму 12,7 млн рублей», — написал Шумков.

Жилищные сертификаты и выплаты по стандартам Минстроя за утраченное единственное жилье и по 500 тысяч рублей за не единственное жилье, либо в случае, когда недвижимость не была зарегистрирована в Росреестре, получили 769 погорельцев. Общая сумма выплат составила 1,1 млрд рублей. Субсидии КИЖК на строительство домов составили 23,5 млн рублей. Дополнительно на 300 детей-школьников выплатили по 10 тысяч рублей на подготовку к школе. Дети получат комплекты школьной формы и обуви. Более 350 ребятишек подарили велосипеды. Для более 80 многодетных семей закупили мотоблоки.

Губернатор привел данные о финансовой помощи в разбивке по пострадавшим территориям: — 92,1 млн рублей направили жителям Логоушки; — 849,7 млн рублей жителям Кургана; — 394,5 млн рублей — жителям Шадринского округа, в основном села Юлдус.

Масштабные пожары произошли в Курганской области в апреле и мае 2023 года. После ЧП в регион неоднократно приезжал министр МЧС Александр Куренков. За смерть людей в пожарах на чиновников мэрии Кургана было заведено уголовное дело за халатность.