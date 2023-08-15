В Салехарде мужчина пострадал при пожаре в квартире жилого дома

В Салехарде сгорела квартира в жилом многоквартирном доме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде при пожаре в жилом многоквартирном доме по адресу Геологов, 10 пострадал мужчина. Квартира, где ночью 16 августа случился пожар, закопчена на всей площади, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

«Сообщение в пожарную часть поступило в 1 час 20 минут, через несколько минут спасатели прибыли на место вызова. На момент прибытия наблюдалось горение мебели в квартире на первом этаже. Трое жильцов эвакуировались самостоятельно, но мужчина пострадал в результате пожара, квартира закопчена на всей площади», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС.

Возгорание было ликвидировано через 19 минут. Огнем повреждено 17 метров площади, в тушении пожара приняли участие 18 человек личного состава и четыре единицы специальной техники.