15 августа 2023
14 августа 2023

В Салехарде полностью выгорела квартира в жилом доме. Фото

В Салехарде мужчина пострадал при пожаре в квартире жилого дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, пожар, последствия пожара, кухня, поврежденная квартира
В Салехарде сгорела квартира в жилом многоквартирном доме Фото:

В Салехарде при пожаре в жилом многоквартирном доме по адресу Геологов, 10 пострадал мужчина. Квартира, где ночью 16 августа случился пожар, закопчена на всей площади, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

«Сообщение в пожарную часть поступило в 1 час 20 минут, через несколько минут спасатели прибыли на место вызова. На момент прибытия наблюдалось горение мебели в квартире на первом этаже. Трое жильцов эвакуировались самостоятельно, но мужчина пострадал в результате пожара, квартира закопчена на всей площади», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС.

Возгорание было ликвидировано через 19 минут. Огнем повреждено 17 метров площади, в тушении пожара приняли участие 18 человек личного состава и четыре единицы специальной техники.

В Салехарде выгорела квартира в доме по улице Геологов
В Салехарде выгорела квартира в доме по улице Геологов
Фото:

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В Салехарде при пожаре в жилом многоквартирном доме по адресу Геологов, 10 пострадал мужчина. Квартира, где ночью 16 августа случился пожар, закопчена на всей площади, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. «Сообщение в пожарную часть поступило в 1 час 20 минут, через несколько минут спасатели прибыли на место вызова. На момент прибытия наблюдалось горение мебели в квартире на первом этаже. Трое жильцов эвакуировались самостоятельно, но мужчина пострадал в результате пожара, квартира закопчена на всей площади», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС. Возгорание было ликвидировано через 19 минут. Огнем повреждено 17 метров площади, в тушении пожара приняли участие 18 человек личного состава и четыре единицы специальной техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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