СК занялся пропажей фигуристки Алины Горбачевой

СК начал доследственную проверку по факту пропажи фигуристки
новость из сюжетаФигуристка Алина Горбачева пропала в Москве
Следственный комитет РФ начал доследственную проверку после пропажи российской фигуристки Алины Горбачевой. Об исчезновении спортсменки стало известно 29 августа.
«СК начал доследственную проверку после безвестного исчезновения в Москве фигуристки Алины Горбачевой», — передает РИА Новости со ссылкой на столичный ГСУ СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале агентства.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.