СК занялся пропажей фигуристки Алины Горбачевой

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СК начал доследственную проверку по факту пропажи фигуристки Фото:
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Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку после пропажи российской фигуристки Алины Горбачевой. Об исчезновении спортсменки стало известно 29 августа.

«СК начал доследственную проверку после безвестного исчезновения в Москве фигуристки Алины Горбачевой», — передает РИА Новости со ссылкой на столичный ГСУ СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале агентства.

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Следственный комитет РФ начал доследственную проверку после пропажи российской фигуристки Алины Горбачевой. Об исчезновении спортсменки стало известно 29 августа. «СК начал доследственную проверку после безвестного исчезновения в Москве фигуристки Алины Горбачевой», — передает РИА Новости со ссылкой на столичный ГСУ СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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