СК занялся пропажей фигуристки Алины Горбачевой

29 августа 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

СК начал доследственную проверку по факту пропажи фигуристки Фото: Сергей Бобылев/ТАСС новость из сюжета Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве Следственный комитет РФ начал доследственную проверку после пропажи российской фигуристки Алины Горбачевой. Об исчезновении спортсменки стало известно 29 августа. «СК начал доследственную проверку после безвестного исчезновения в Москве фигуристки Алины Горбачевой», — передает РИА Новости со ссылкой на столичный ГСУ СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале агентства.

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку после пропажи российской фигуристки Алины Горбачевой. Об исчезновении спортсменки стало известно 29 августа. «СК начал доследственную проверку после безвестного исчезновения в Москве фигуристки Алины Горбачевой», — передает РИА Новости со ссылкой на столичный ГСУ СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале агентства.