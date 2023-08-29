В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Дрон был перехвачен средствами ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ попытались атаковать Брянскую область беспилотником. Дрон был перехвачен российскими силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня около 16:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — отметили в ведомстве.
Сообщалось, что ВСУ обстреляли школу и здание МЧС в городе Климово. Населенный пункт располагается в Брянской области. Местные власти призвали всех жителей искать укрытия.
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