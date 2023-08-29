В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

29 августа 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Дрон был перехвачен средствами ПВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ попытались атаковать Брянскую область беспилотником. Дрон был перехвачен российскими силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня около 16:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — отметили в ведомстве. Сообщалось, что ВСУ обстреляли школу и здание МЧС в городе Климово. Населенный пункт располагается в Брянской области. Местные власти призвали всех жителей искать укрытия.

ВСУ попытались атаковать Брянскую область беспилотником. Дрон был перехвачен российскими силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня около 16:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — отметили в ведомстве. Сообщалось, что ВСУ обстреляли школу и здание МЧС в городе Климово. Населенный пункт располагается в Брянской области. Местные власти призвали всех жителей искать укрытия.