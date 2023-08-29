В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Дрон был перехвачен средствами ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ попытались атаковать Брянскую область беспилотником. Дрон был перехвачен российскими силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня около 16:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — отметили в ведомстве.

Сообщалось, что ВСУ обстреляли школу и здание МЧС в городе Климово. Населенный пункт располагается в Брянской области. Местные власти призвали всех жителей искать укрытия.

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ВСУ попытались атаковать Брянскую область беспилотником. Дрон был перехвачен российскими силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня около 16:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — отметили в ведомстве. Сообщалось, что ВСУ обстреляли школу и здание МЧС в городе Климово. Населенный пункт располагается в Брянской области. Местные власти призвали всех жителей искать укрытия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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