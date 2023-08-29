США выделят Украине новый пакет помощи на 250 млн долларов

Украина получит от США боеприпасы для системы HIMARS, заявил Энтони Блинкен
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 250 миллионов долларов. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Украине выделен пакет военной помощи в объеме 250 миллионов долларов», —
Ранее заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс сообщила, что США направили на Украину более 3,1 миллиона ракет, артиллерийских и минометных снарядов с начала украинского конфликта. Данная информация опубликована на официальном сайте Пентагона.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.