США выделят Украине новый пакет помощи на 250 млн долларов

29 августа 2023 в 22:23 Размер текста - 17 +

Украина получит от США боеприпасы для системы HIMARS, заявил Энтони Блинкен Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 250 миллионов долларов. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. «Украине выделен пакет военной помощи в объеме 250 миллионов долларов», — передает слова Блинкена официальный сайт Госдепа США. Он добавил, что в этот пакет входят средства противовоздушной обороны, боеприпасы для системы HIMARS, а также иные снаряды. Ранее заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс сообщила, что США направили на Украину более 3,1 миллиона ракет, артиллерийских и минометных снарядов с начала украинского конфликта. Данная информация опубликована на официальном сайте Пентагона.

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 250 миллионов долларов. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. «Украине выделен пакет военной помощи в объеме 250 миллионов долларов», — передает слова Блинкена официальный сайт Госдепа США. Он добавил, что в этот пакет входят средства противовоздушной обороны, боеприпасы для системы HIMARS, а также иные снаряды. Ранее заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс сообщила, что США направили на Украину более 3,1 миллиона ракет, артиллерийских и минометных снарядов с начала украинского конфликта. Данная информация опубликована на официальном сайте Пентагона.