США выделят Украине новый пакет помощи на 250 млн долларов

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Украина получит от США боеприпасы для системы HIMARS, заявил Энтони Блинкен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 250 миллионов долларов. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Украине выделен пакет военной помощи в объеме 250 миллионов долларов», — передает слова Блинкена официальный сайт Госдепа США. Он добавил, что в этот пакет входят средства противовоздушной обороны, боеприпасы для системы HIMARS, а также иные снаряды.

Ранее заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс сообщила, что США направили на Украину более 3,1 миллиона ракет, артиллерийских и минометных снарядов с начала украинского конфликта. Данная информация опубликована на официальном сайте Пентагона.

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США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 250 миллионов долларов. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. «Украине выделен пакет военной помощи в объеме 250 миллионов долларов», — передает слова Блинкена официальный сайт Госдепа США. Он добавил, что в этот пакет входят средства противовоздушной обороны, боеприпасы для системы HIMARS, а также иные снаряды. Ранее заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс сообщила, что США направили на Украину более 3,1 миллиона ракет, артиллерийских и минометных снарядов с начала украинского конфликта. Данная информация опубликована на официальном сайте Пентагона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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