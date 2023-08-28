В Пентагоне раскрыли число поставленного на Украину с начала СВО оружия

Замглавы Пентагона Хикс: США направили Киеву свыше 3 млн снарядов с начала СВО
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США направляют Украине артиллерийские и минометные снаряды, а также ракеты и кассетные боеприпасы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США направили на Украину свыше трех миллионов ракет, а также артиллерийских и минометных снарядов с начала вооруженного конфликта. Об этом заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс.

«За прошедшие 18 месяцев [с начала конфликта на Украине] мы отправили свыше 3,1 миллиона реактивных и минометных снарядов, ракет, а также артиллерийских боеприпасов», — уточнила Кэтлин Хикс. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте Пентагона.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с требованием предоставить ему больше пакетов вооружения. Он рассчитывает, что новые поставки придут в сентябре.

США и другие страны оказывают поддержку Киеву с самого начала спецоперации. При этом в Пентагоне подчеркнули, что не могут поставлять тот объем военной помощи, который необходим Киеву. Зеленский также запрашивал у США истребители F-16, передает MK.RU. Украинская армия держится только на западной поддержке, сообщает «Утро.ру».

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США направили на Украину свыше трех миллионов ракет, а также артиллерийских и минометных снарядов с начала вооруженного конфликта. Об этом заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс. «За прошедшие 18 месяцев [с начала конфликта на Украине] мы отправили свыше 3,1 миллиона реактивных и минометных снарядов, ракет, а также артиллерийских боеприпасов», — уточнила Кэтлин Хикс. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте Пентагона. В конце августа президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с требованием предоставить ему больше пакетов вооружения. Он рассчитывает, что новые поставки придут в сентябре. США и другие страны оказывают поддержку Киеву с самого начала спецоперации. При этом в Пентагоне подчеркнули, что не могут поставлять тот объем военной помощи, который необходим Киеву. Зеленский также запрашивал у США истребители F-16, передает MK.RU. Украинская армия держится только на западной поддержке, сообщает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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