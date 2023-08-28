В Пентагоне раскрыли число поставленного на Украину с начала СВО оружия

Замглавы Пентагона Хикс: США направили Киеву свыше 3 млн снарядов с начала СВО

28 августа 2023 в 21:34 Размер текста - 17 +

США направляют Украине артиллерийские и минометные снаряды, а также ракеты и кассетные боеприпасы Фото: Lance Cpl. Wesley Timm / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США направили на Украину свыше трех миллионов ракет, а также артиллерийских и минометных снарядов с начала вооруженного конфликта. Об этом заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс. «За прошедшие 18 месяцев [с начала конфликта на Украине] мы отправили свыше 3,1 миллиона реактивных и минометных снарядов, ракет, а также артиллерийских боеприпасов», — уточнила Кэтлин Хикс. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте Пентагона. В конце августа президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с требованием предоставить ему больше пакетов вооружения. Он рассчитывает, что новые поставки придут в сентябре. США и другие страны оказывают поддержку Киеву с самого начала спецоперации. При этом в Пентагоне подчеркнули, что не могут поставлять тот объем военной помощи, который необходим Киеву. Зеленский также запрашивал у США истребители F-16, передает MK.RU. Украинская армия держится только на западной поддержке, сообщает «Утро.ру».

США направили на Украину свыше трех миллионов ракет, а также артиллерийских и минометных снарядов с начала вооруженного конфликта. Об этом заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс. «За прошедшие 18 месяцев [с начала конфликта на Украине] мы отправили свыше 3,1 миллиона реактивных и минометных снарядов, ракет, а также артиллерийских боеприпасов», — уточнила Кэтлин Хикс. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте Пентагона. В конце августа президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с требованием предоставить ему больше пакетов вооружения. Он рассчитывает, что новые поставки придут в сентябре. США и другие страны оказывают поддержку Киеву с самого начала спецоперации. При этом в Пентагоне подчеркнули, что не могут поставлять тот объем военной помощи, который необходим Киеву. Зеленский также запрашивал у США истребители F-16, передает MK.RU. Украинская армия держится только на западной поддержке, сообщает «Утро.ру».