Пермячкам предлагают работу с зарплатой в 145 тысяч и подарками на праздники

Рабочие обязанности заключаются в чистке и сортировке овощей (архивное фото) Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Жительницам Пермского края предлагают работу вахтовым методом на крупной овощной базе, где необходимо заниматься чисткой и сортировкой продукции. За вахту в 60 рабочих смен женщинам готовы платить 145 тысяч рублей. Тем, у кого есть дети, обещают выдавать по праздникам подарки.

«Вакансии для соискателей из Пермского края. Вахта предпочтительно для женщин. Работа в помещении на овощебазе в Тульской области. В обязанности входят чистка и сортировка овощей. Смена длится 11 часов, заработная плата за 60 смен составляет 145 тысяч рублей. Выдаем подарки детям на праздники», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Сотрудницам обещают бесплатно предоставить жилье, питание и униформу. Также им компенсируют оплату проезда до места работы и обратно. Трудоустройство официальное, заработная плата выдается дважды в месяц.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ищут егерей для работы в крупном охотничьем хозяйстве. Им нужно будет вести охоту на птиц и животных за зарплату в 100 тысяч рублей.