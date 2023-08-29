29 августа 2023

Пермячкам предлагают работу с зарплатой в 145 тысяч и подарками на праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр сельского хозяйства Николай Федоров. Визит на ЗАО "Картофель".Курган , овощехранилище, урожай овощей, лук
Рабочие обязанности заключаются в чистке и сортировке овощей (архивное фото) Фото:

Жительницам Пермского края предлагают работу вахтовым методом на крупной овощной базе, где необходимо заниматься чисткой и сортировкой продукции. За вахту в 60 рабочих смен женщинам готовы платить 145 тысяч рублей. Тем, у кого есть дети, обещают выдавать по праздникам подарки.

«Вакансии для соискателей из Пермского края. Вахта предпочтительно для женщин. Работа в помещении на овощебазе в Тульской области. В обязанности входят чистка и сортировка овощей. Смена длится 11 часов, заработная плата за 60 смен составляет 145 тысяч рублей. Выдаем подарки детям на праздники», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Сотрудницам обещают бесплатно предоставить жилье, питание и униформу. Также им компенсируют оплату проезда до места работы и обратно. Трудоустройство официальное, заработная плата выдается дважды в месяц.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ищут егерей для работы в крупном охотничьем хозяйстве. Им нужно будет вести охоту на птиц и животных за зарплату в 100 тысяч рублей.

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Жительницам Пермского края предлагают работу вахтовым методом на крупной овощной базе, где необходимо заниматься чисткой и сортировкой продукции. За вахту в 60 рабочих смен женщинам готовы платить 145 тысяч рублей. Тем, у кого есть дети, обещают выдавать по праздникам подарки. «Вакансии для соискателей из Пермского края. Вахта предпочтительно для женщин. Работа в помещении на овощебазе в Тульской области. В обязанности входят чистка и сортировка овощей. Смена длится 11 часов, заработная плата за 60 смен составляет 145 тысяч рублей. Выдаем подарки детям на праздники», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Сотрудницам обещают бесплатно предоставить жилье, питание и униформу. Также им компенсируют оплату проезда до места работы и обратно. Трудоустройство официальное, заработная плата выдается дважды в месяц. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ищут егерей для работы в крупном охотничьем хозяйстве. Им нужно будет вести охоту на птиц и животных за зарплату в 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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