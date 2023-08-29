29 августа 2023

Пермяков зовут охотиться на волков и медведей за 100 тысяч в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, рыбак, охотник, деревенская жизнь, природа
Егери должны уметь ориентироваться в лесу по компасу и читать следы животных Фото:

В Пермском крае ищут егерей для работы в крупном охотничьем хозяйстве. Им нужно будет вести охоту на птиц и животных, в том числе волков и медведей. Работать необходимо вахтовым методом. За месячную вахту обещают платить до 100 тысяч рублей.

«Набираем штат сотрудников-егерей в охотничьи угодья с зарплатой до 100 тысяч рублей за месячную вахту. Разрешенные виды охот — на лося, кабана, медведя, барсука, волка, гуся, глухаря, вальдшнеп, тетерева. Экипировка и все необходимое для работы выдается работодателем. Также предоставляется питание и проживание. За инициативную и грамотную работу выдаем премии. Кандидатов с судимостями не рассматриваем», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Среди требований к егерям указаны умения управлять вездеходом, снегоходом, квадроциклом и моторной лодкой. Технику также нужно уметь чинить. Приветствуются навыки разделки туш диких животных и птиц, ориентирования в лесу по компасу, езды верхом и ухода за собаками и лошадьми. Обязательное требование — умение стрелять из гладкоствольного и нарезного оружия.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на архипелаге Новая Земля, где нет связи и интернета. Там срочно требуются проходчики-взрывники на зарплату в 240 тысяч рублей.

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В Пермском крае ищут егерей для работы в крупном охотничьем хозяйстве. Им нужно будет вести охоту на птиц и животных, в том числе волков и медведей. Работать необходимо вахтовым методом. За месячную вахту обещают платить до 100 тысяч рублей. «Набираем штат сотрудников-егерей в охотничьи угодья с зарплатой до 100 тысяч рублей за месячную вахту. Разрешенные виды охот — на лося, кабана, медведя, барсука, волка, гуся, глухаря, вальдшнеп, тетерева. Экипировка и все необходимое для работы выдается работодателем. Также предоставляется питание и проживание. За инициативную и грамотную работу выдаем премии. Кандидатов с судимостями не рассматриваем», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Среди требований к егерям указаны умения управлять вездеходом, снегоходом, квадроциклом и моторной лодкой. Технику также нужно уметь чинить. Приветствуются навыки разделки туш диких животных и птиц, ориентирования в лесу по компасу, езды верхом и ухода за собаками и лошадьми. Обязательное требование — умение стрелять из гладкоствольного и нарезного оружия. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на архипелаге Новая Земля, где нет связи и интернета. Там срочно требуются проходчики-взрывники на зарплату в 240 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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