Пермяков зовут охотиться на волков и медведей за 100 тысяч в месяц

Егери должны уметь ориентироваться в лесу по компасу и читать следы животных Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае ищут егерей для работы в крупном охотничьем хозяйстве. Им нужно будет вести охоту на птиц и животных, в том числе волков и медведей. Работать необходимо вахтовым методом. За месячную вахту обещают платить до 100 тысяч рублей.

«Набираем штат сотрудников-егерей в охотничьи угодья с зарплатой до 100 тысяч рублей за месячную вахту. Разрешенные виды охот — на лося, кабана, медведя, барсука, волка, гуся, глухаря, вальдшнеп, тетерева. Экипировка и все необходимое для работы выдается работодателем. Также предоставляется питание и проживание. За инициативную и грамотную работу выдаем премии. Кандидатов с судимостями не рассматриваем», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Среди требований к егерям указаны умения управлять вездеходом, снегоходом, квадроциклом и моторной лодкой. Технику также нужно уметь чинить. Приветствуются навыки разделки туш диких животных и птиц, ориентирования в лесу по компасу, езды верхом и ухода за собаками и лошадьми. Обязательное требование — умение стрелять из гладкоствольного и нарезного оружия.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на архипелаге Новая Земля, где нет связи и интернета. Там срочно требуются проходчики-взрывники на зарплату в 240 тысяч рублей.