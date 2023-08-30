Жена Стрелкова заявила, что его везли в одном автозаке с пленными украинцами

Экс-главу минобороны ДНР Игоря Стрелкова везли в автозаке вместе с пленными украинцами, которые обвиняются в военных преступлениях. Об этом рассказала жена Стрелкова Мирослава Регинская.
«Стрелков ехал в автозаке с гражданами Украины», — написала Регинская в своем telegram-канале. Она добавила, что украинские пленные обвиняются в военных преступлениях в Мариуполе. Регинская считает, что такая практика представляет потенциальную опасность для ее мужа, и рассматривает это как преступную халатность со стороны руководителей конвойной службы.
Ранее Игорю Стрелкову было отказано в апелляции по делу об экстремизме. Он был задержан 21 июля и обвинен в публичных призывах к экстремизму. Мосгорсуд принял решение оставить его в СИЗО. Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса РФ, связанной с призывами к экстремизму через интернет.
Экс-главу минобороны ДНР Игоря Стрелкова везли в автозаке вместе с пленными украинцами, которые обвиняются в военных преступлениях. Об этом рассказала жена Стрелкова Мирослава Регинская. «Стрелков ехал в автозаке с гражданами Украины», — написала Регинская в своем telegram-канале. Она добавила, что украинские пленные обвиняются в военных преступлениях в Мариуполе. Регинская считает, что такая практика представляет потенциальную опасность для ее мужа, и рассматривает это как преступную халатность со стороны руководителей конвойной службы. Ранее Игорю Стрелкову было отказано в апелляции по делу об экстремизме. Он был задержан 21 июля и обвинен в публичных призывах к экстремизму. Мосгорсуд принял решение оставить его в СИЗО. Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса РФ, связанной с призывами к экстремизму через интернет.