29 августа 2023

В Нижневартовске во время конфликта подростков пострадал школьник. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Тюмень, машина скорой помощи, скорая помошь
Школьнику вызвали скорую помощь из-за того, что на него брызнули из перцового баллончика Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в 15-м микрорайоне толпа школьников устроила потасовку. В результате конфликта одного из подростков забрызгали из перцового баллончика. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Огромная толпа школьников устроила потасовку в 15-м микрорайоне. В итоге в бой пошла перцовка, одного ребенка сильно залили — вызвали скорую», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

На место происшествия приехала полиция, всех участников конфликта забрали. Толпа подростков постепенно разошлась.

Агентство направило запрос в пресс-службу СУ СКР РФ по ХМАО. Ответ на него ожидается.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) в 15-м микрорайоне толпа школьников устроила потасовку. В результате конфликта одного из подростков забрызгали из перцового баллончика. Об этом сообщили в социальных сетях. «Огромная толпа школьников устроила потасовку в 15-м микрорайоне. В итоге в бой пошла перцовка, одного ребенка сильно залили — вызвали скорую», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На место происшествия приехала полиция, всех участников конфликта забрали. Толпа подростков постепенно разошлась. Агентство направило запрос в пресс-службу СУ СКР РФ по ХМАО. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...