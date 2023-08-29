Школьнику вызвали скорую помощь из-за того, что на него брызнули из перцового баллончика
В Нижневартовске (ХМАО) в 15-м микрорайоне толпа школьников устроила потасовку. В результате конфликта одного из подростков забрызгали из перцового баллончика. Об этом сообщили в социальных сетях.
«Огромная толпа школьников устроила потасовку в 15-м микрорайоне. В итоге в бой пошла перцовка, одного ребенка сильно залили — вызвали скорую», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
На место происшествия приехала полиция, всех участников конфликта забрали. Толпа подростков постепенно разошлась.
Агентство направило запрос в пресс-службу СУ СКР РФ по ХМАО. Ответ на него ожидается.
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