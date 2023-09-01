Bloomberg: состояние российских олигархов выросло на 32 млрд долларов за 2023 год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор гостей на пленарное заседание Питерского международного экономического форума (ПМЭФ 2022). Санкт-Петербург, алекперов вагит
Состояние Вагита Алекперов выросло до 22 миллиардов долларов, пишет Bloomberg Фото:

Богатство российских олигархов выросло на 32 миллиарда долларов в течение 2023 года. Об стало известно из данных «Индекса миллиардеров» агентства Bloomberg

«Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 32,01 миллиарда долларов с начала 2023 года», — сообщает агентство. Ведущий в списке — основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, который заработал 7 миллиардов в начале года, увеличив свое состояние до 22 миллиардов долларов. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин также значительно увеличил свое состояние на 4 миллиарда, достигнув отметки в 24 миллиарда.

Помимо этого, глава «Новатэка» Леонид Михельсон заработал 3 миллиарда долларов и, соответственно, сейчас его состояние составляет 28 миллиардов. Однако член Совета Федерации от Республики Дагестан и предприниматель Сулейман Керимов потерял 1 миллиарда, снизив свое состояние до 8 миллиардов, заключили в агентстве.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Богатство российских олигархов выросло на 32 миллиарда долларов в течение 2023 года. Об стало известно из данных «Индекса миллиардеров» агентства Bloomberg «Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 32,01 миллиарда долларов с начала 2023 года», — сообщает агентство. Ведущий в списке — основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, который заработал 7 миллиардов в начале года, увеличив свое состояние до 22 миллиардов долларов. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин также значительно увеличил свое состояние на 4 миллиарда, достигнув отметки в 24 миллиарда. Помимо этого, глава «Новатэка» Леонид Михельсон заработал 3 миллиарда долларов и, соответственно, сейчас его состояние составляет 28 миллиардов. Однако член Совета Федерации от Республики Дагестан и предприниматель Сулейман Керимов потерял 1 миллиарда, снизив свое состояние до 8 миллиардов, заключили в агентстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...