Bloomberg: состояние российских олигархов выросло на 32 млрд долларов за 2023 год

01 сентября 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Состояние Вагита Алекперов выросло до 22 миллиардов долларов, пишет Bloomberg Фото: Владимир Андреев © URA.RU Богатство российских олигархов выросло на 32 миллиарда долларов в течение 2023 года. Об стало известно из данных «Индекса миллиардеров» агентства Bloomberg «Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 32,01 миллиарда долларов с начала 2023 года», — сообщает агентство. Ведущий в списке — основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, который заработал 7 миллиардов в начале года, увеличив свое состояние до 22 миллиардов долларов. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин также значительно увеличил свое состояние на 4 миллиарда, достигнув отметки в 24 миллиарда. Помимо этого, глава «Новатэка» Леонид Михельсон заработал 3 миллиарда долларов и, соответственно, сейчас его состояние составляет 28 миллиардов. Однако член Совета Федерации от Республики Дагестан и предприниматель Сулейман Керимов потерял 1 миллиарда, снизив свое состояние до 8 миллиардов, заключили в агентстве.

Богатство российских олигархов выросло на 32 миллиарда долларов в течение 2023 года. Об стало известно из данных «Индекса миллиардеров» агентства Bloomberg «Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 32,01 миллиарда долларов с начала 2023 года», — сообщает агентство. Ведущий в списке — основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, который заработал 7 миллиардов в начале года, увеличив свое состояние до 22 миллиардов долларов. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин также значительно увеличил свое состояние на 4 миллиарда, достигнув отметки в 24 миллиарда. Помимо этого, глава «Новатэка» Леонид Михельсон заработал 3 миллиарда долларов и, соответственно, сейчас его состояние составляет 28 миллиардов. Однако член Совета Федерации от Республики Дагестан и предприниматель Сулейман Керимов потерял 1 миллиарда, снизив свое состояние до 8 миллиардов, заключили в агентстве.