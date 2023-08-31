31 августа 2023

Дело свердловчан, напавших на девушку из-за синих волос, отправили в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, судья, суд, расследование, преступление
Судить мужчин будут по двум статьям УК РФ Фото:

Дело двух жителей Каменска-Уральского (Свердловская область), которые в начале августа избили 18-летнюю девушку из-за синих волос, передали в суд. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ранее судимых местных жителей, 1991 и 1993 г.р», — заявили в ведомстве. Мужчин обвиняют по статьям «Угроза убийством» и «Хулиганство с применением насилия группой лиц».

Как удалось выяснить следователям, выпившие свердловчане начали выкрикивать нецензурные выражения в адрес незнакомой девушки с синими волосами возле фонтана «Слоненок» в Каменске-Уральском. Затем один из нарушителей порядка насильно отвел девушку к фонтану, окунул ее голову в воду, а другой молодой человек бросил в лицо потерпевшей килограммовую упаковку муки и ударил по голове.

«С учетом обстановки, примененного насилия и агрессивного поведения более взрослых мужчин потерпевшая опасалась за свою жизнь и угрозу убийством восприняла реально. После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Каменске-Уральском двое мужчин напали на 18-летнюю девушку. После происшествия пострадавшая подала заявление в полицию. В этот же день мужчин задержали.

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Дело двух жителей Каменска-Уральского (Свердловская область), которые в начале августа избили 18-летнюю девушку из-за синих волос, передали в суд. Об этом сообщает региональная прокуратура. «Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ранее судимых местных жителей, 1991 и 1993 г.р», — заявили в ведомстве. Мужчин обвиняют по статьям «Угроза убийством» и «Хулиганство с применением насилия группой лиц». Как удалось выяснить следователям, выпившие свердловчане начали выкрикивать нецензурные выражения в адрес незнакомой девушки с синими волосами возле фонтана «Слоненок» в Каменске-Уральском. Затем один из нарушителей порядка насильно отвел девушку к фонтану, окунул ее голову в воду, а другой молодой человек бросил в лицо потерпевшей килограммовую упаковку муки и ударил по голове. «С учетом обстановки, примененного насилия и агрессивного поведения более взрослых мужчин потерпевшая опасалась за свою жизнь и угрозу убийством восприняла реально. После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре. Ранее URA.RU рассказывало, что в Каменске-Уральском двое мужчин напали на 18-летнюю девушку. После происшествия пострадавшая подала заявление в полицию. В этот же день мужчин задержали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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