В Свердловской области задержали подозреваемых в избиении девушки из-за ее внешности

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День ВДВ. Екатеринбург, полиция, задержание, полк ппсп
В Каменске-Уральском задержали подозреваемых в избиении девушки Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) сотрудники полиции задержали двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в избиении 18-летней девушки из-за ее голубых волос. Об этом сообщает telegram-канал «МВД МЕДИА».

«В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны двое ранее судимых за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков местных жителей 1991 и 1993 годов рождения. Задержанные пояснили, что совершили противоправные деяния, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — сказано в сообщении. Мотивацию своего поступка мужчины объяснили тем, что им не понравился внешний вид девушки.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в настоящее время следственным отделом ОП № 23 МО МВД России «Каменск-Уральский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство. «Подозреваемые уже принесли извинения потерпевшей», — отметил полковник Горелых.

Ранее URA.RU писало, что в Каменске-Уральском двое мужчин напали на 18-летнюю девушку. После происшествия пострадавшая подала заявление в полицию.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) сотрудники полиции задержали двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в избиении 18-летней девушки из-за ее голубых волос. Об этом сообщает telegram-канал «МВД МЕДИА». «В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны двое ранее судимых за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков местных жителей 1991 и 1993 годов рождения. Задержанные пояснили, что совершили противоправные деяния, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — сказано в сообщении. Мотивацию своего поступка мужчины объяснили тем, что им не понравился внешний вид девушки. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в настоящее время следственным отделом ОП № 23 МО МВД России «Каменск-Уральский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство. «Подозреваемые уже принесли извинения потерпевшей», — отметил полковник Горелых. Ранее URA.RU писало, что в Каменске-Уральском двое мужчин напали на 18-летнюю девушку. После происшествия пострадавшая подала заявление в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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