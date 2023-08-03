В свердловском городе двое мужчин напали на девушку из-за ее внешности

03 августа 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции приступили к установлению обстоятельств происшествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) двое мужчин, назвавшие себя участниками СВО, напали на 18-летнюю девушку из-за ее голубых волос. Об этом рассказала мать пострадавшей Ирина. «Двое мужчин, кричавшие, что они приехали с зоны спецоперации, напали на мою дочь. Все попало на камеры. Им не понравилась внешность, мол, она похожа на еврейку и волосы голубые», — передает слова Ирины издание KU66.RU. Первый мужчина топил 18-летнюю в фонтане и кидал в нее продуктами, а второй ударил по лицу и угрожал убийством. После происшествия пострадавшая подала заявление в полицию. Участковыми уполномоченными ведомства организовано проведение проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия. В местный СК информации об угрозе убийством не поступало.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) двое мужчин, назвавшие себя участниками СВО, напали на 18-летнюю девушку из-за ее голубых волос. Об этом рассказала мать пострадавшей Ирина. «Двое мужчин, кричавшие, что они приехали с зоны спецоперации, напали на мою дочь. Все попало на камеры. Им не понравилась внешность, мол, она похожа на еврейку и волосы голубые», — передает слова Ирины издание KU66.RU. Первый мужчина топил 18-летнюю в фонтане и кидал в нее продуктами, а второй ударил по лицу и угрожал убийством. После происшествия пострадавшая подала заявление в полицию. Участковыми уполномоченными ведомства организовано проведение проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия. В местный СК информации об угрозе убийством не поступало.