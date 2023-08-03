В свердловском городе двое мужчин напали на девушку из-за ее внешности

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Сотрудники полиции приступили к установлению обстоятельств происшествия Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) двое мужчин, назвавшие себя участниками СВО, напали на 18-летнюю девушку из-за ее голубых волос. Об этом рассказала мать пострадавшей Ирина.

«Двое мужчин, кричавшие, что они приехали с зоны спецоперации, напали на мою дочь. Все попало на камеры. Им не понравилась внешность, мол, она похожа на еврейку и волосы голубые», — передает слова Ирины издание KU66.RU. Первый мужчина топил 18-летнюю в фонтане и кидал в нее продуктами, а второй ударил по лицу и угрожал убийством.

После происшествия пострадавшая подала заявление в полицию. Участковыми уполномоченными ведомства организовано проведение проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия. В местный СК информации об угрозе убийством не поступало.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) двое мужчин, назвавшие себя участниками СВО, напали на 18-летнюю девушку из-за ее голубых волос. Об этом рассказала мать пострадавшей Ирина. «Двое мужчин, кричавшие, что они приехали с зоны спецоперации, напали на мою дочь. Все попало на камеры. Им не понравилась внешность, мол, она похожа на еврейку и волосы голубые», — передает слова Ирины издание KU66.RU. Первый мужчина топил 18-летнюю в фонтане и кидал в нее продуктами, а второй ударил по лицу и угрожал убийством. После происшествия пострадавшая подала заявление в полицию. Участковыми уполномоченными ведомства организовано проведение проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия. В местный СК информации об угрозе убийством не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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