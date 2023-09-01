01 сентября 2023

В Каменске-Уральском скончался 15-летний подросток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, скр, следственный комитет россии
Подросток скончался 1 сентября в поселке Чкалова, сообщил источник Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 1 сентября скончался 15-летний подросток. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«В поселке Чкалова (микрорайон Каменска-Уральского — прим. URA.RU) 1 сентября погиб 15-летний подросток. До приезда скорой помощи скончался», — сообщает издание ku66.ru со ссылкой на источник.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском (Свердловская область) 1 сентября скончался 15-летний подросток. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «В поселке Чкалова (микрорайон Каменска-Уральского — прим. URA.RU) 1 сентября погиб 15-летний подросток. До приезда скорой помощи скончался», — сообщает издание ku66.ru со ссылкой на источник. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...