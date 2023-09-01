В Каменске-Уральском скончался 15-летний подросток

02 сентября 2023 в 02:13 Размер текста - 17 +

Подросток скончался 1 сентября в поселке Чкалова, сообщил источник Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) 1 сентября скончался 15-летний подросток. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «В поселке Чкалова (микрорайон Каменска-Уральского — прим. URA.RU) 1 сентября погиб 15-летний подросток. До приезда скорой помощи скончался», — сообщает издание ku66.ru со ссылкой на источник. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 1 сентября скончался 15-летний подросток. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «В поселке Чкалова (микрорайон Каменска-Уральского — прим. URA.RU) 1 сентября погиб 15-летний подросток. До приезда скорой помощи скончался», — сообщает издание ku66.ru со ссылкой на источник. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.