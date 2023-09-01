Жительница Челябинска попала под колеса иномарки на переходе
В Челябинске автомобиль Cadillac Escalade сбил женщину, которая переходила дорогу на улице Каслинской. Пострадавшая госпитализирована, сообщили URA.RU в отделе ГИБДД МВД РФ по Челябинску.
«Водитель 1980 года рождения за рулем Escalade совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована», — сообщили URA.RU в ведомстве.
По факту аварии проводится проверка. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранительные органы.
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