Внедорожник сбил женщину на пешеходном переходе в Челябинске. Фото

02 сентября 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Жительница Челябинска попала под колеса иномарки на переходе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске автомобиль Cadillac Escalade сбил женщину, которая переходила дорогу на улице Каслинской. Пострадавшая госпитализирована, сообщили URA.RU в отделе ГИБДД МВД РФ по Челябинску. «Водитель 1980 года рождения за рулем Escalade совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована», — сообщили URA.RU в ведомстве. По факту аварии проводится проверка. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранительные органы. Отдел ГИБДД МВД РФ по Челябинску Отдел ГИБДД МВД РФ по Челябинску

В Челябинске автомобиль Cadillac Escalade сбил женщину, которая переходила дорогу на улице Каслинской. Пострадавшая госпитализирована, сообщили URA.RU в отделе ГИБДД МВД РФ по Челябинску. «Водитель 1980 года рождения за рулем Escalade совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована», — сообщили URA.RU в ведомстве. По факту аварии проводится проверка. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранительные органы.