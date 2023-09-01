01 сентября 2023

Внедорожник сбил женщину на пешеходном переходе в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет парковки у гимназии 47. Курган , машина, пешеходный переход, зебра
Жительница Челябинска попала под колеса иномарки на переходе Фото:

В Челябинске автомобиль Cadillac Escalade сбил женщину, которая переходила дорогу на улице Каслинской. Пострадавшая госпитализирована, сообщили URA.RU в отделе ГИБДД МВД РФ по Челябинску.

«Водитель 1980 года рождения за рулем Escalade совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована», — сообщили URA.RU в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранительные органы.

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В Челябинске автомобиль Cadillac Escalade сбил женщину, которая переходила дорогу на улице Каслинской. Пострадавшая госпитализирована, сообщили URA.RU в отделе ГИБДД МВД РФ по Челябинску. «Водитель 1980 года рождения за рулем Escalade совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована», — сообщили URA.RU в ведомстве. По факту аварии проводится проверка. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранительные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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