Глава МИД Колонна: французские войска не могут выполнить свою миссию в Нигере

04 сентября 2023 в 01:29 Размер текста - 17 +

У французских войск нет совместных операций с нигерийскими военными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Военные перевороты в Африке Французские военные, находящиеся в Нигере, не могут выполнять свою миссию из-за отсутствия кооперации с нигерийскими войсками. Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. «Наши войска находятся там по требованию нигерийских властей для борьбы с вооруженными террористическими группировками и с целью обучения. На данный момент мы не можем выполнять эту миссию, так как у нас нет никаких совместных операций с нигерийскими военными», — сообщила Колонна газете Monde . Министр отметила уверенность Франции в том, что посол в африканской стране «может продолжать свою деятельность». «Мы не обязаны подчиняться требованиям министра, который не имеет никакой легитимности ни для ООН, ни для Франции, ни для Афросоюза. Мы сохраняем посла на посту и уверены, что он сможет противостоять давлению мятежников», — подчеркнула Колонна. Ранее сторонники новой власти в Нигере устроили многотысячный митинг с требованием вывода французских войск из африканской страны. Демонстранты собрались возле базы, на которой размещены французские солдаты, написало издание MK.RU .

Французские военные, находящиеся в Нигере, не могут выполнять свою миссию из-за отсутствия кооперации с нигерийскими войсками. Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. «Наши войска находятся там по требованию нигерийских властей для борьбы с вооруженными террористическими группировками и с целью обучения. На данный момент мы не можем выполнять эту миссию, так как у нас нет никаких совместных операций с нигерийскими военными», — сообщила Колонна газете Monde. Министр отметила уверенность Франции в том, что посол в африканской стране «может продолжать свою деятельность». «Мы не обязаны подчиняться требованиям министра, который не имеет никакой легитимности ни для ООН, ни для Франции, ни для Афросоюза. Мы сохраняем посла на посту и уверены, что он сможет противостоять давлению мятежников», — подчеркнула Колонна. Ранее сторонники новой власти в Нигере устроили многотысячный митинг с требованием вывода французских войск из африканской страны. Демонстранты собрались возле базы, на которой размещены французские солдаты, написало издание MK.RU.