ВСУ попытались вторгнуться на территорию Крыма

В Черном море уничтожили 4 военных катера ВСУ

04 сентября 2023 в 08:17 Размер текста - 17 +

Черноморский флот уничтожил катера ВСУ с десантной группой Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Самолеты морской авиации РФ Черноморского флота в ночь на 4 сентября уничтожили четыре быстроходных военных катера ВСУ в регионе с десантными группами. Об этом сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что они следовали в сторону Крыма. «Самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера <…> с десантными группами ВСУ», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале . Уточняется, что катера были американского производства. Они следовали в сторону Крыма. Уничтожение произошло в ночь на 4 сентября. Другой информации не приведено.

Самолеты морской авиации РФ Черноморского флота в ночь на 4 сентября уничтожили четыре быстроходных военных катера ВСУ в регионе с десантными группами. Об этом сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что они следовали в сторону Крыма. «Самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера <…> с десантными группами ВСУ», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что катера были американского производства. Они следовали в сторону Крыма. Уничтожение произошло в ночь на 4 сентября. Другой информации не приведено.