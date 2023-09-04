ВСУ попытались вторгнуться на территорию Крыма

В Черном море уничтожили 4 военных катера ВСУ
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Черноморский флот уничтожил катера ВСУ с десантной группой Фото:

Самолеты морской авиации РФ Черноморского флота в ночь на 4 сентября уничтожили четыре быстроходных военных катера ВСУ в регионе с десантными группами. Об этом сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что они следовали в сторону Крыма.

«Самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера <…> с десантными группами ВСУ», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что катера были американского производства. Они следовали в сторону Крыма. Уничтожение произошло в ночь на 4 сентября. Другой информации не приведено.

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Самолеты морской авиации РФ Черноморского флота в ночь на 4 сентября уничтожили четыре быстроходных военных катера ВСУ в регионе с десантными группами. Об этом сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что они следовали в сторону Крыма. «Самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера <…> с десантными группами ВСУ», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что катера были американского производства. Они следовали в сторону Крыма. Уничтожение произошло в ночь на 4 сентября. Другой информации не приведено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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