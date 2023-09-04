ВСУ попытались вторгнуться на территорию Крыма

Черноморский флот уничтожил катера ВСУ с десантной группойФото: Официальный сайт Министерство обороны РФ
Самолеты морской авиации РФ Черноморского флота в ночь на 4 сентября уничтожили четыре быстроходных военных катера ВСУ в регионе с десантными группами. Об этом сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что они следовали в сторону Крыма.
«Самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера <…> с десантными группами ВСУ», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что катера были американского производства. Они следовали в сторону Крыма. Уничтожение произошло в ночь на 4 сентября. Другой информации не приведено.
Самолеты морской авиации РФ Черноморского флота в ночь на 4 сентября уничтожили четыре быстроходных военных катера ВСУ в регионе с десантными группами. Об этом сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что они следовали в сторону Крыма. «Самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера <…> с десантными группами ВСУ», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что катера были американского производства. Они следовали в сторону Крыма. Уничтожение произошло в ночь на 4 сентября. Другой информации не приведено.