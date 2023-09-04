ФСБ задержала в Запорожье изготовителя бомб для диверсантов

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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Виктору Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
ФСБ задержала мужчину в Запорожской области (архивное фото) Фото:

Сообщник украинских диверсантов задержан в Запорожской области. Он передал им несколько бомб для совершения теракта. Позже мужчину задержали. Об этом сообщает ФСБ.

«В Запорожской области задержан сообщник украинских диверсантов, собравший и передавший им несколько бомб для терактов», — сообщает ведомство. Заявление передает РИА Новости. Уточняется, что при себе у мужчины было пять килограмм взрывчатки. Кроме того, целый арсенал детонаторов. Также были изъяты компоненты для изготовления бомб. Мужчина является гражданином Украины.

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Сообщник украинских диверсантов задержан в Запорожской области. Он передал им несколько бомб для совершения теракта. Позже мужчину задержали. Об этом сообщает ФСБ. «В Запорожской области задержан сообщник украинских диверсантов, собравший и передавший им несколько бомб для терактов», — сообщает ведомство. Заявление передает РИА Новости. Уточняется, что при себе у мужчины было пять килограмм взрывчатки. Кроме того, целый арсенал детонаторов. Также были изъяты компоненты для изготовления бомб. Мужчина является гражданином Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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