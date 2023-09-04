ФСБ задержала в Запорожье изготовителя бомб для диверсантов

ФСБ задержала мужчину в Запорожской области (архивное фото)
Сообщник украинских диверсантов задержан в Запорожской области. Он передал им несколько бомб для совершения теракта. Позже мужчину задержали. Об этом сообщает ФСБ.
«В Запорожской области задержан сообщник украинских диверсантов, собравший и передавший им несколько бомб для терактов», — сообщает ведомство. Заявление передает РИА Новости. Уточняется, что при себе у мужчины было пять килограмм взрывчатки. Кроме того, целый арсенал детонаторов. Также были изъяты компоненты для изготовления бомб. Мужчина является гражданином Украины.
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