Минобороны: ВСУ попытались совершить теракт на территории РФ

05 сентября 2023 в 06:17 Размер текста - 17 +

БПЛА уничтожен над Калужской областью Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь на 5 сентября пресечена попытка ВСУ совершить теракт с помощью беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «5 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области.

В ночь на 5 сентября пресечена попытка ВСУ совершить теракт с помощью беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «5 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области.