Минобороны: ВСУ попытались совершить теракт на территории РФ

БПЛА уничтожен над Калужской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 5 сентября пресечена попытка ВСУ совершить теракт с помощью беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«5 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», —
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