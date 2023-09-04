04 сентября 2023

Минобороны: ВСУ попытались совершить теракт на территории РФ

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БПЛА уничтожен над Калужской областью Фото:
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В ночь на 5 сентября пресечена попытка ВСУ совершить теракт с помощью беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«5 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области.

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В ночь на 5 сентября пресечена попытка ВСУ совершить теракт с помощью беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «5 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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