Собянин: ВСУ пытались атаковать Москву беспилотниками

Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Истринском районе Подмосковья
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ночью 5 сентября Киев пытался атаковать Москву беспилотниками. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», —
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