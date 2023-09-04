04 сентября 2023

Собянин: ВСУ пытались атаковать Москву беспилотниками

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1 сентября М.В. Мишустин посетил школу 1579. Москва, собянин сергей
Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Истринском районе Подмосковья Фото:
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Ночью 5 сентября Киев пытался атаковать Москву беспилотниками. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал Собянин в своем telegram-канале.

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Ночью 5 сентября Киев пытался атаковать Москву беспилотниками. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал Собянин в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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