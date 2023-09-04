Собянин: ВСУ пытались атаковать Москву беспилотниками

05 сентября 2023 в 06:22 Размер текста - 17 +

Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Истринском районе Подмосковья Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ночью 5 сентября Киев пытался атаковать Москву беспилотниками. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал Собянин в своем telegram-канале.

Ночью 5 сентября Киев пытался атаковать Москву беспилотниками. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал Собянин в своем telegram-канале.