05 сентября 2023
04 сентября 2023

В Кургане спорткомплекс «Велес» стал убыточным

© Служба новостей «URA.RU»
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Спорткомплекс Велес Курган, тренажерный зал, эллипсоид
Спорткомплекс экс-депутата облдумы Дмитрия Ильтякова отчитался об убытках Фото:

Физкультурно-спортивный комплекс «Велес», председателем которого является экс-депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков, отчитался об убытках. Об этом говорится в финансовом отчете организации.

«Чистый убыток ФСК „Велес“ за 2022 год: 5 миллионов 248 тысяч рублей. В 2021 году организация получила прибыль 9 миллионов 80 тысяч рублей», — указано в финотчете, опубликованном в СБИС.

Согласно СБИС, выручка ФСК «Велес» увеличилась с 27 миллионов рублей (2021 год) до 36 миллионов рублей (2022 год). Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в организацию, чтобы уточнить причины роста убытков ФСК «Велес» на фоне увеличения выручки. Ответ ожидается.

Ранее в Кургане физкультурно-спортивный комплекс «Велес» в Заозерном закрыл детские спортивные секции. Это решение вызвало возмущение горожан. Дмитрий Ильтяков объяснил закрытие секций ростом убытков спорткомплекса.

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Физкультурно-спортивный комплекс «Велес», председателем которого является экс-депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков, отчитался об убытках. Об этом говорится в финансовом отчете организации. «Чистый убыток ФСК „Велес“ за 2022 год: 5 миллионов 248 тысяч рублей. В 2021 году организация получила прибыль 9 миллионов 80 тысяч рублей», — указано в финотчете, опубликованном в СБИС. Согласно СБИС, выручка ФСК «Велес» увеличилась с 27 миллионов рублей (2021 год) до 36 миллионов рублей (2022 год). Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в организацию, чтобы уточнить причины роста убытков ФСК «Велес» на фоне увеличения выручки. Ответ ожидается. Ранее в Кургане физкультурно-спортивный комплекс «Велес» в Заозерном закрыл детские спортивные секции. Это решение вызвало возмущение горожан. Дмитрий Ильтяков объяснил закрытие секций ростом убытков спорткомплекса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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