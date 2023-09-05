В Кургане спорткомплекс «Велес» стал убыточным

06 сентября 2023 в 01:14 Размер текста - 17 +

Спорткомплекс экс-депутата облдумы Дмитрия Ильтякова отчитался об убытках Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Физкультурно-спортивный комплекс «Велес», председателем которого является экс-депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков, отчитался об убытках. Об этом говорится в финансовом отчете организации. «Чистый убыток ФСК „Велес“ за 2022 год: 5 миллионов 248 тысяч рублей. В 2021 году организация получила прибыль 9 миллионов 80 тысяч рублей», — указано в финотчете, опубликованном в СБИС. Согласно СБИС, выручка ФСК «Велес» увеличилась с 27 миллионов рублей (2021 год) до 36 миллионов рублей (2022 год). Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в организацию, чтобы уточнить причины роста убытков ФСК «Велес» на фоне увеличения выручки. Ответ ожидается. Ранее в Кургане физкультурно-спортивный комплекс «Велес» в Заозерном закрыл детские спортивные секции. Это решение вызвало возмущение горожан. Дмитрий Ильтяков объяснил закрытие секций ростом убытков спорткомплекса.

Физкультурно-спортивный комплекс «Велес», председателем которого является экс-депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков, отчитался об убытках. Об этом говорится в финансовом отчете организации. «Чистый убыток ФСК „Велес“ за 2022 год: 5 миллионов 248 тысяч рублей. В 2021 году организация получила прибыль 9 миллионов 80 тысяч рублей», — указано в финотчете, опубликованном в СБИС. Согласно СБИС, выручка ФСК «Велес» увеличилась с 27 миллионов рублей (2021 год) до 36 миллионов рублей (2022 год). Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в организацию, чтобы уточнить причины роста убытков ФСК «Велес» на фоне увеличения выручки. Ответ ожидается. Ранее в Кургане физкультурно-спортивный комплекс «Велес» в Заозерном закрыл детские спортивные секции. Это решение вызвало возмущение горожан. Дмитрий Ильтяков объяснил закрытие секций ростом убытков спорткомплекса.