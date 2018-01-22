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Главные новости Курганской области
19:42  22 января 2018 18

«Сдулся меценат». Курганцев возмутило решение депутата закрыть детские секции из-за убытков

Спорткомплекс Велес Курган
Спортивный клуб в Заозерном переквалифицируют под фитнесФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Физкультурно-спортивный комплекс «Велес» в Заозерном закрывает детские спортивные секции. Это объявление вызвало возмущение горожан в соцсетях, где появился призыв родителей «не дать погибнуть юным дарованиям». На руководителя ФСК, депутата областной думы Дмитрия Ильтякова обрушились с критикой.

фото: группа «Типичный Курган» во «ВКонтакте»

В официальном объявлении клуба «Велес» указано, что с 1 июня 2018 года будут закрыты детские спортивные секции акробатики, художественной гимнастики и бокса «в связи с переквалификацией направлений в работе и с внедрением на площадке новых спортивных объектов». Родители воспитанников считают, что секции можно было сохранить — семьи готовы платить больше, но с ними «это никто не обсуждал». Вместо детских секций будет более прибыльный фитнес. «Сдулся меценат; закончилась его доброта: перехвалили», — критикуют Ильтякова горожане в паблике «Типичный Курган». Немногочисленные защитники напоминают, что бизнес сам решает, когда и сколько средств отдать на благотворительность.

Дмитрий Ильтяков в разговоре с корреспондентом «URA.RU» сослался на убытки и «стечение обстоятельств». «Только за 2017 год спорткомплекс принес ущерба предприятию „Велес“ на сумму около пяти миллионов рублей», — сообщил он.

Спорткомплекс ВелесКурган
Родители детей, посещающих секции ФСК «Велес», возмущены решением Ильтякова
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По словам Ильтякова, комплекс был построен в 2013 году под детскую спортивную школу, расходы по его содержанию должен был взять на себя бюджет. Договоренность об этом была с экс-губернатором Олегом Богомоловым. Однако после смены руководства области от этих планов отказалась. Переговоры с губернатором Алексеем Кокориным и начальником управления спорта Александром Васильевым, по словам депутата, результатов не принесли. «Правительство нас не слышит, а предприятие не может больше нести это бремя», — отметил он.

Чтобы вывести баланс спорткомплекса в «ноль», нужно увеличить стоимость занятий с 500 до 1200 рублей. Но и это не позволит содержать спорткомплекс. После реконструкции в ФСК откроется большой тренажерный зал и останется платная секция бокса. Юным гимнастам и акробатам придется искать другие площадки для занятий.

Анна Бояркина
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