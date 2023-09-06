Рада назначила нового главу Минобороны Украины

Рустем Умеров назначен на пост министра обороны Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Рустем Умеров является предпринимателем крымскотатарского происхождения Фото:

Верховная Рада Украины поддержала 338 голосами назначение Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны страны. Об этом рассказал украинский народный депутат Ярослав Железняк.

«Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины», — сообщил Железняк в своем telegram-канале. Он добавил, что 338 депутатов Верховной Рады выступили за назначение Умеров главой ведомства.

Рустем Умеров — украинский политический деятель и предприниматель крымскотатарского происхождения с образованием в области финансов. В 2019 году он стал депутатом украинского парламента. Умеров также возглавлял Фонд госимущества Украины с сентября 2022 года и является советником первого председателя «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Мустафы Джемилева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке бывшего министра обороны Алексея Резникова. Зарубежная пресса отмечала, что увольнение Резникова связано с коррупционными скандалами. Сообщалось о завышении цен на униформу и продовольствие для ВСУ.

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Верховная Рада Украины поддержала 338 голосами назначение Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны страны. Об этом рассказал украинский народный депутат Ярослав Железняк. «Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины», — сообщил Железняк в своем telegram-канале. Он добавил, что 338 депутатов Верховной Рады выступили за назначение Умеров главой ведомства. Рустем Умеров — украинский политический деятель и предприниматель крымскотатарского происхождения с образованием в области финансов. В 2019 году он стал депутатом украинского парламента. Умеров также возглавлял Фонд госимущества Украины с сентября 2022 года и является советником первого председателя «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Мустафы Джемилева. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке бывшего министра обороны Алексея Резникова. Зарубежная пресса отмечала, что увольнение Резникова связано с коррупционными скандалами. Сообщалось о завышении цен на униформу и продовольствие для ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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