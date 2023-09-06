Рада назначила нового главу Минобороны Украины

Верховная Рада Украины поддержала 338 голосами назначение Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны страны. Об этом рассказал украинский народный депутат Ярослав Железняк.
«Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины», — сообщил Железняк в своем telegram-канале. Он добавил, что 338 депутатов Верховной Рады выступили за назначение Умеров главой ведомства.
Рустем Умеров — украинский политический деятель и предприниматель крымскотатарского происхождения с образованием в области финансов. В 2019 году он стал депутатом украинского парламента. Умеров также возглавлял Фонд госимущества Украины с сентября 2022 года и является советником первого председателя «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Мустафы Джемилева.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке бывшего министра обороны Алексея Резникова. Зарубежная пресса отмечала, что увольнение Резникова связано с коррупционными скандалами. Сообщалось о завышении цен на униформу и продовольствие для ВСУ.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.