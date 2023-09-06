Страны НАТО готовятся создать новый боевой танк

Страны НАТО планируют создать танк, который станет преемником Leopard 2, пишет HandelsblattФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Страны-члены НАТО Германия, Италия, Швеция и Испания планируют разработать новый основной боевой танк. Об этом пишет газета Handelsblatt.
«Германия, Италия, Швеция и Испания хотят разработать новый основной боевой танк», — говорится в материале газеты. Там добавили, что ФРГ приступает к разработке преемника танка Leopard 2 при поддержке компаний Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall, альянс также включает партнеров из Италии, Испании и Швеции. Несколько дней назад участвующие стороны подписали соответствующие контракты, и теперь намерены подать заявку на финансирование из Европейского оборонного фонда.
Сумма финансирования ожидается значительной. Создание этого альянса стало некоторым сюрпризом, учитывая что Германия уже имеет подобное сотрудничество с Францией. В 2017 году правительства двух стран согласовали проект основного боевого танка, который заменит Leopard 2 и французский танк Leclerc к середине следующего десятилетия, заключили в материале.
Страны-члены НАТО Германия, Италия, Швеция и Испания планируют разработать новый основной боевой танк. Об этом пишет газета Handelsblatt. «Германия, Италия, Швеция и Испания хотят разработать новый основной боевой танк», — говорится в материале газеты. Там добавили, что ФРГ приступает к разработке преемника танка Leopard 2 при поддержке компаний Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall, альянс также включает партнеров из Италии, Испании и Швеции. Несколько дней назад участвующие стороны подписали соответствующие контракты, и теперь намерены подать заявку на финансирование из Европейского оборонного фонда. Сумма финансирования ожидается значительной. Создание этого альянса стало некоторым сюрпризом, учитывая что Германия уже имеет подобное сотрудничество с Францией. В 2017 году правительства двух стран согласовали проект основного боевого танка, который заменит Leopard 2 и французский танк Leclerc к середине следующего десятилетия, заключили в материале.