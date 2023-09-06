06 сентября 2023

«Ведомости» раскрыли цель поездки Путина в Нижегородскую область

«Ведомости»: Путин приедет в Нижегородскую область на открытие участка М12
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин посетит открытие участка трассы М12 Фото:

Президент России Владимир Путин в ближайшее время может посетить Нижегородскую область. Цель поездки — открытие участка трассы М12 в Арзамасе. Об этом сообщили журналисты.

«Трасса М12 (Москва — Нижний Новгород — Казань) является частью федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. Участок должен разгрузить одно из наиболее напряженных направлений в стране — федеральную дорогу М7», — рассказали «Ведомости».

Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил важность подобных крупных проектов. «Президент был на открытии таких проектов в Москве, теперь — Нижний Новгород. Это важный сигнал и для граждан, и для экономических субъектов, и для иностранных партнеров», — подчеркнул изданию Костин.

Будущая трасса Москва—Нижний Новгород—Казань (М12) протяженностью 810 км — крупнейший проект в сфере строительства автодорог в России. Трассу планируется построить в 2024 году с протяжением до Екатеринбурга. До прохождения госэкспертизы проект трассы оценивался в 623 млрд рублей.

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Президент России Владимир Путин в ближайшее время может посетить Нижегородскую область. Цель поездки — открытие участка трассы М12 в Арзамасе. Об этом сообщили журналисты. «Трасса М12 (Москва — Нижний Новгород — Казань) является частью федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. Участок должен разгрузить одно из наиболее напряженных направлений в стране — федеральную дорогу М7», — рассказали «Ведомости». Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил важность подобных крупных проектов. «Президент был на открытии таких проектов в Москве, теперь — Нижний Новгород. Это важный сигнал и для граждан, и для экономических субъектов, и для иностранных партнеров», — подчеркнул изданию Костин. Будущая трасса Москва—Нижний Новгород—Казань (М12) протяженностью 810 км — крупнейший проект в сфере строительства автодорог в России. Трассу планируется построить в 2024 году с протяжением до Екатеринбурга. До прохождения госэкспертизы проект трассы оценивался в 623 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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