06 сентября 2023

В Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь, горящий автомобиль
Предварительно загорелся автомобиль Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Об этом сообщают местные telegram-каналы.

«Над городом хлопки неизвестного происхождения! Их слышали почти все районы Ростова», — передает telegram-канал «Ростов главный — новости Ростова-на-Дону». «Было три взрыва. Один недалеко от штаба мощный. Остальные дальше и не такие громкие, похоже на ПВО», — рассказала подписчица «Ростов Главный».

Telegram-канал Baza пишет, что взрыв произошел у штаба Южного военного округа. По предварительным данным, горит автомобиль. Причина выясняется. Официальной информации пока нет.

Обновлено в 3:56: губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что сбито два БПЛА — в западной части Ростова и в районе улицы Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Об этом сообщают местные telegram-каналы. «Над городом хлопки неизвестного происхождения! Их слышали почти все районы Ростова», — передает telegram-канал «Ростов главный — новости Ростова-на-Дону». «Было три взрыва. Один недалеко от штаба мощный. Остальные дальше и не такие громкие, похоже на ПВО», — рассказала подписчица «Ростов Главный». Telegram-канал Baza пишет, что взрыв произошел у штаба Южного военного округа. По предварительным данным, горит автомобиль. Причина выясняется. Официальной информации пока нет. Обновлено в 3:56: губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что сбито два БПЛА — в западной части Ростова и в районе улицы Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...