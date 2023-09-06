В Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Видео

07 сентября 2023 в 05:33 Размер текста - 17 +

Предварительно загорелся автомобиль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Об этом сообщают местные telegram-каналы. «Над городом хлопки неизвестного происхождения! Их слышали почти все районы Ростова», — передает telegram-канал «Ростов главный — новости Ростова-на-Дону». «Было три взрыва. Один недалеко от штаба мощный. Остальные дальше и не такие громкие, похоже на ПВО», — рассказала подписчица «Ростов Главный». Telegram-канал Baza пишет, что взрыв произошел у штаба Южного военного округа. По предварительным данным, горит автомобиль. Причина выясняется. Официальной информации пока нет. Обновлено в 3:56: губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что сбито два БПЛА — в западной части Ростова и в районе улицы Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия.

В Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Об этом сообщают местные telegram-каналы. «Над городом хлопки неизвестного происхождения! Их слышали почти все районы Ростова», — передает telegram-канал «Ростов главный — новости Ростова-на-Дону». «Было три взрыва. Один недалеко от штаба мощный. Остальные дальше и не такие громкие, похоже на ПВО», — рассказала подписчица «Ростов Главный». Telegram-канал Baza пишет, что взрыв произошел у штаба Южного военного округа. По предварительным данным, горит автомобиль. Причина выясняется. Официальной информации пока нет. Обновлено в 3:56: губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что сбито два БПЛА — в западной части Ростова и в районе улицы Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия.