Глава судебных приставов ХМАО объяснила, как защититься от коллекторов

Глава судебных приставов ХМАО пообещала защитить жителей от коллекторов

Главный судебный пристав ХМАО рекомендует записывать разговоры с коллекторами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный судебный пристав ХМАО Елена Ловандо объяснила, как защититься от неправомерных действий со стороны коллекторов. Глава приставов дала рекомендации в прямом эфире Центра управления регионом.

«Такие вопросы [о неправомерных действий коллекторских агентств] рассматривает Управление федеральной службы приставов по ХМАО, а не территориальные подразделения. Всем, кто уверен, что их права нарушены, нужно отправлять соответствующее обращение в Ханты-Мансийск по адресу улица Чехова,8 в УФССП России по ХМАО-Югре. Также можно подать обращение через ресурсы интернета, в том числе и через портал Госуслуги. Необходимо предоставить фактуру о том, что ваши права нарушены: желательно записывать разговоры, делать скриншоты или сохранять обращения из мессенджеров. В переписках особенно заметны угрозы, некорректное общение, иногда даже на уровне хулиганства», — рассказала главный судебный пристав ХМАО.

Она также добавила, что следует фиксировать количество звонков от коллекторов. «У оператора можно запросить распечатки номеров телефона, чтобы мы могли установить, кому они принадлежат», — отметила пристав. Проверка на основании доказательств проводится в течение месяца, однако она может продлиться до 90 суток в случае, если коллекторская организация находится за пределами ХМАО.

Кроме того, для граждан проводятся специальные приемы в УФССП России по ХМАО-Югре. Жители округа могут получить консультацию от приставов по вопросам защиты должников от коллекторских агентств 8 сентября.