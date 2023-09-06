06 сентября 2023

В ХМАО Росгвардия ищет сотрудников на зарплату в 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускной в ЦПКИО. Курган, росгвардия
Росгвардейцам обещают зарплату от 199 000 до 230 000 рублей Фото:

Управление Росгвардии по ХМАО ищет кандидатов на военную службу по контракту в зону СВО. Сотрудникам обещают зарплату в 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Набор сотрудников осуществляется в формируемые воинские части Южного округа войск национальной гвардии России. Задача росгвардейцев — обеспечить общественный порядок и безопасность в новых регионах страны.

«Поступившим на службу в Росгвардию предоставляется стабильное ежемесячное денежное довольствие — заработная плата в зоне проведения специальной военной операции от 199 000 до 230 000 рублей. В пункте постоянной дислокации — от 48 000 до 58 000 рублей», — прокомментировали в пресс-службе.

Поступившим на службу также предоставляется бесплатное медицинское обеспечение, страхование жизни и здоровья, бесплатный ежегодный проезд к месту проведения отпуска и обратно. Кроме того, им обещают ежемесячную надбавку в размере двух окладов по воинской должности за период нахождения на территории проведения СВО.

Среди требований к кандидатам — наличие гражданства РФ, служба в ВС РФ и годность по состоянию здоровья. Возрастное ограничение составляет от 18 до 50 лет.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Росгвардии ХМАО появились военные броневики. В окружные спецподразделения поступили три броневика «Патруль».

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Управление Росгвардии по ХМАО ищет кандидатов на военную службу по контракту в зону СВО. Сотрудникам обещают зарплату в 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Набор сотрудников осуществляется в формируемые воинские части Южного округа войск национальной гвардии России. Задача росгвардейцев — обеспечить общественный порядок и безопасность в новых регионах страны. «Поступившим на службу в Росгвардию предоставляется стабильное ежемесячное денежное довольствие — заработная плата в зоне проведения специальной военной операции от 199 000 до 230 000 рублей. В пункте постоянной дислокации — от 48 000 до 58 000 рублей», — прокомментировали в пресс-службе. Поступившим на службу также предоставляется бесплатное медицинское обеспечение, страхование жизни и здоровья, бесплатный ежегодный проезд к месту проведения отпуска и обратно. Кроме того, им обещают ежемесячную надбавку в размере двух окладов по воинской должности за период нахождения на территории проведения СВО. Среди требований к кандидатам — наличие гражданства РФ, служба в ВС РФ и годность по состоянию здоровья. Возрастное ограничение составляет от 18 до 50 лет. Ранее URA.RU рассказывало, что в Росгвардии ХМАО появились военные броневики. В окружные спецподразделения поступили три броневика «Патруль».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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