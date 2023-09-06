В ХМАО Росгвардия ищет сотрудников на зарплату в 200 тысяч рублей

07 сентября 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Росгвардейцам обещают зарплату от 199 000 до 230 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление Росгвардии по ХМАО ищет кандидатов на военную службу по контракту в зону СВО. Сотрудникам обещают зарплату в 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Набор сотрудников осуществляется в формируемые воинские части Южного округа войск национальной гвардии России. Задача росгвардейцев — обеспечить общественный порядок и безопасность в новых регионах страны.



«Поступившим на службу в Росгвардию предоставляется стабильное ежемесячное денежное довольствие — заработная плата в зоне проведения специальной военной операции от 199 000 до 230 000 рублей. В пункте постоянной дислокации — от 48 000 до 58 000 рублей», — прокомментировали в пресс-службе.



Поступившим на службу также предоставляется бесплатное медицинское обеспечение, страхование жизни и здоровья, бесплатный ежегодный проезд к месту проведения отпуска и обратно. Кроме того, им обещают ежемесячную надбавку в размере двух окладов по воинской должности за период нахождения на территории проведения СВО.



Среди требований к кандидатам — наличие гражданства РФ, служба в ВС РФ и годность по состоянию здоровья. Возрастное ограничение составляет от 18 до 50 лет.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Росгвардии ХМАО появились военные броневики. В окружные спецподразделения поступили три броневика «Патруль». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управление Росгвардии по ХМАО ищет кандидатов на военную службу по контракту в зону СВО. Сотрудникам обещают зарплату в 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Набор сотрудников осуществляется в формируемые воинские части Южного округа войск национальной гвардии России. Задача росгвардейцев — обеспечить общественный порядок и безопасность в новых регионах страны. «Поступившим на службу в Росгвардию предоставляется стабильное ежемесячное денежное довольствие — заработная плата в зоне проведения специальной военной операции от 199 000 до 230 000 рублей. В пункте постоянной дислокации — от 48 000 до 58 000 рублей», — прокомментировали в пресс-службе. Поступившим на службу также предоставляется бесплатное медицинское обеспечение, страхование жизни и здоровья, бесплатный ежегодный проезд к месту проведения отпуска и обратно. Кроме того, им обещают ежемесячную надбавку в размере двух окладов по воинской должности за период нахождения на территории проведения СВО. Среди требований к кандидатам — наличие гражданства РФ, служба в ВС РФ и годность по состоянию здоровья. Возрастное ограничение составляет от 18 до 50 лет. Ранее URA.RU рассказывало, что в Росгвардии ХМАО появились военные броневики. В окружные спецподразделения поступили три броневика «Патруль».