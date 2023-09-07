СВР: спецслужбы США готовятся ликвидировать мятежников в Нигере

США готовятся устранить «путчистских лидеров», которые пришли власти в Нигере. Об этом рассказали в Службе внешней разведки (СВР) России.
«США рассматривают вариант физического устранения „путчистских лидеров“, пришедших к власти в Нигере», — передает сообщение СВР РИА Новости. По информации ведомства, представители американских спецслужб ведут прямые дискуссии с партнерами о возможных исполнителях для осуществления покушений.
27 июля в Нигере произошел госпереворот, при котором мятежники свергли президента Мохамеда Базума и установили новое правительство. Ранее министр обороны США Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекорню заявляли о намерении найти дипломатическое решение в связи с ситуацией в Нигере, передает
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