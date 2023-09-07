СВР: спецслужбы США готовятся ликвидировать мятежников в Нигере

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Белый дом планирует покушения на мятежников в Нигере, заявили в СВР России Фото:
новость из сюжета
Военные перевороты в Африке

США готовятся устранить «путчистских лидеров», которые пришли власти в Нигере. Об этом рассказали в Службе внешней разведки (СВР) России.

«США рассматривают вариант физического устранения „путчистских лидеров“, пришедших к власти в Нигере», — передает сообщение СВР РИА Новости. По информации ведомства, представители американских спецслужб ведут прямые дискуссии с партнерами о возможных исполнителях для осуществления покушений.

27 июля в Нигере произошел госпереворот, при котором мятежники свергли президента Мохамеда Базума и установили новое правительство. Ранее министр обороны США Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекорню заявляли о намерении найти дипломатическое решение в связи с ситуацией в Нигере, передает Life.

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США готовятся устранить «путчистских лидеров», которые пришли власти в Нигере. Об этом рассказали в Службе внешней разведки (СВР) России. «США рассматривают вариант физического устранения „путчистских лидеров“, пришедших к власти в Нигере», — передает сообщение СВР РИА Новости. По информации ведомства, представители американских спецслужб ведут прямые дискуссии с партнерами о возможных исполнителях для осуществления покушений. 27 июля в Нигере произошел госпереворот, при котором мятежники свергли президента Мохамеда Базума и установили новое правительство. Ранее министр обороны США Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекорню заявляли о намерении найти дипломатическое решение в связи с ситуацией в Нигере, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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