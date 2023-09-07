СВР: спецслужбы США готовятся ликвидировать мятежников в Нигере 07 сентября 2023 в 15:32 Размер текста - 17 + Белый дом планирует покушения на мятежников в Нигере, заявили в СВР России Фото: TASS / EPA новость из сюжета Военные перевороты в Африке США готовятся устранить «путчистских лидеров», которые пришли власти в Нигере. Об этом рассказали в Службе внешней разведки (СВР) России. «США рассматривают вариант физического устранения „путчистских лидеров“, пришедших к власти в Нигере», — передает сообщение СВР РИА Новости. По информации ведомства, представители американских спецслужб ведут прямые дискуссии с партнерами о возможных исполнителях для осуществления покушений. 27 июля в Нигере произошел госпереворот, при котором мятежники свергли президента Мохамеда Базума и установили новое правительство. Ранее министр обороны США Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекорню заявляли о намерении найти дипломатическое решение в связи с ситуацией в Нигере, передает Life . США готовятся устранить «путчистских лидеров», которые пришли власти в Нигере. Об этом рассказали в Службе внешней разведки (СВР) России. «США рассматривают вариант физического устранения „путчистских лидеров“, пришедших к власти в Нигере», — передает сообщение СВР РИА Новости. По информации ведомства, представители американских спецслужб ведут прямые дискуссии с партнерами о возможных исполнителях для осуществления покушений. 27 июля в Нигере произошел госпереворот, при котором мятежники свергли президента Мохамеда Базума и установили новое правительство. Ранее министр обороны США Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекорню заявляли о намерении найти дипломатическое решение в связи с ситуацией в Нигере, передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям