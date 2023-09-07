США разместят базу ВВС у российской границы. Скрин 07 сентября 2023 в 16:14 Размер текста - 17 + Американская база будет располагаться в финском аэропорту Рованиеми, пишет Iltalehti Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО США разместят базу ВВС недалеко от российской границы, используя инфраструктуру аэропорта Рованиеми в Финляндии. Об этом сообщает газета Iltalehti. «ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми», — говорится в материале газеты . Там добавили, что Финляндия продолжает переговоры с США о сотрудничестве в области обороны, а президент Саули Ниинисте подтвердил, что американские вооруженные силы будут находиться на финской территории. Ранее эксперты выражали мнение, что вступление Финляндии в НАТО может повысить риск прямой войны между США и Россией, двумя крупнейшими ядерными державами. Отмечалось также историческое значение Финляндии, указывая на ее участие в блокаде Ленинграда в прошлом веке. Местонахождение аэропорта Рованиеми в Финляндии Фото: скриншот Google Карты США разместят базу ВВС недалеко от российской границы, используя инфраструктуру аэропорта Рованиеми в Финляндии. Об этом сообщает газета Iltalehti. «ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Финляндия продолжает переговоры с США о сотрудничестве в области обороны, а президент Саули Ниинисте подтвердил, что американские вооруженные силы будут находиться на финской территории. Ранее эксперты выражали мнение, что вступление Финляндии в НАТО может повысить риск прямой войны между США и Россией, двумя крупнейшими ядерными державами. Отмечалось также историческое значение Финляндии, указывая на ее участие в блокаде Ленинграда в прошлом веке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям