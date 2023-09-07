США разместят базу ВВС у российской границы. Скрин

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Американская база будет располагаться в финском аэропорту Рованиеми, пишет Iltalehti Фото:
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США разместят базу ВВС недалеко от российской границы, используя инфраструктуру аэропорта Рованиеми в Финляндии. Об этом сообщает газета Iltalehti.

«ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Финляндия продолжает переговоры с США о сотрудничестве в области обороны, а президент Саули Ниинисте подтвердил, что американские вооруженные силы будут находиться на финской территории.

Ранее эксперты выражали мнение, что вступление Финляндии в НАТО может повысить риск прямой войны между США и Россией, двумя крупнейшими ядерными державами. Отмечалось также историческое значение Финляндии, указывая на ее участие в блокаде Ленинграда в прошлом веке.

Местонахождение аэропорта Рованиеми в Финляндии
Местонахождение аэропорта Рованиеми в Финляндии
Фото:

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США разместят базу ВВС недалеко от российской границы, используя инфраструктуру аэропорта Рованиеми в Финляндии. Об этом сообщает газета Iltalehti. «ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Финляндия продолжает переговоры с США о сотрудничестве в области обороны, а президент Саули Ниинисте подтвердил, что американские вооруженные силы будут находиться на финской территории. Ранее эксперты выражали мнение, что вступление Финляндии в НАТО может повысить риск прямой войны между США и Россией, двумя крупнейшими ядерными державами. Отмечалось также историческое значение Финляндии, указывая на ее участие в блокаде Ленинграда в прошлом веке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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