США разместят базу ВВС недалеко от российской границы, используя инфраструктуру аэропорта Рованиеми в Финляндии. Об этом сообщает газета Iltalehti.
«ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Финляндия продолжает переговоры с США о сотрудничестве в области обороны, а президент Саули Ниинисте подтвердил, что американские вооруженные силы будут находиться на финской территории.
Ранее эксперты выражали мнение, что вступление Финляндии в НАТО может повысить риск прямой войны между США и Россией, двумя крупнейшими ядерными державами. Отмечалось также историческое значение Финляндии, указывая на ее участие в блокаде Ленинграда в прошлом веке.
США разместят базу ВВС недалеко от российской границы, используя инфраструктуру аэропорта Рованиеми в Финляндии. Об этом сообщает газета Iltalehti. «ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Финляндия продолжает переговоры с США о сотрудничестве в области обороны, а президент Саули Ниинисте подтвердил, что американские вооруженные силы будут находиться на финской территории. Ранее эксперты выражали мнение, что вступление Финляндии в НАТО может повысить риск прямой войны между США и Россией, двумя крупнейшими ядерными державами. Отмечалось также историческое значение Финляндии, указывая на ее участие в блокаде Ленинграда в прошлом веке.