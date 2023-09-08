Финансист объяснил, почему россияне не умеют инвестировать

Финансист Троицкий: ошибка начинающего инвестора — торговля в течение одного дня

08 сентября 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Не менее очевидная ошибка начинающего инвестора — отсутствие стратегии Фото: Ken Teegardin/Flickr Начинающие инвесторы, которые только знакомятся с фондовым рынком, совершают распространенную ошибку — они торгуют на бирже в течении одного дня, пытаясь сыграть на ценовых колебаниях, а затем прекращают. При этом новички не имеют стратегии в целом. Об этом рассказал лидер инвестиционного направления банка «Точка», финансист Александр Троицкий. «Первая ошибка — стратегия Intraday Trading. Это торговля на бирже в течение одного дня в надежде сыграть на колебаниях цен», — подчеркнул Александр Троицкий в разговоре с « Газетой.ру». Эксперт уточнил, что зачастую участниками фондового рынка являются роботы, которые совершают сделки безостановочно. Поэтому начинающему брокеру будет сложно подгадать нужный момент. Следующая ошибка новичка — отсутствие стратегии. Он не понимает, какая у него окончательная цель. Хочет ли он расти чуть выше или намного быстрее инфляции. Или же инвестор хочет разово получить большое количество акций, рискуя при этом потерять все. Еще одна ошибка заключается в том, что многие полагаются на интуицию, а не цифры. Помимо этого, начинающий участник биржи зачастую готов вкладывать деньги, которые вскоре могут ему срочно понадобиться. И еще одна оплошность, по мнению финансиста Троицкого — недооценка рисков в целом. Ранее URA.RU готовило большой материал, где рассказывало о том, что такое финансовая грамотность и какие существуют способы сохранить и приумножить свои деньги. Один из этих способов — грамотные инвестиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начинающие инвесторы, которые только знакомятся с фондовым рынком, совершают распространенную ошибку — они торгуют на бирже в течении одного дня, пытаясь сыграть на ценовых колебаниях, а затем прекращают. При этом новички не имеют стратегии в целом. Об этом рассказал лидер инвестиционного направления банка «Точка», финансист Александр Троицкий. «Первая ошибка — стратегия Intraday Trading. Это торговля на бирже в течение одного дня в надежде сыграть на колебаниях цен», — подчеркнул Александр Троицкий в разговоре с «Газетой.ру». Эксперт уточнил, что зачастую участниками фондового рынка являются роботы, которые совершают сделки безостановочно. Поэтому начинающему брокеру будет сложно подгадать нужный момент. Следующая ошибка новичка — отсутствие стратегии. Он не понимает, какая у него окончательная цель. Хочет ли он расти чуть выше или намного быстрее инфляции. Или же инвестор хочет разово получить большое количество акций, рискуя при этом потерять все. Еще одна ошибка заключается в том, что многие полагаются на интуицию, а не цифры. Помимо этого, начинающий участник биржи зачастую готов вкладывать деньги, которые вскоре могут ему срочно понадобиться. И еще одна оплошность, по мнению финансиста Троицкого — недооценка рисков в целом. Ранее URA.RU готовило большой материал, где рассказывало о том, что такое финансовая грамотность и какие существуют способы сохранить и приумножить свои деньги. Один из этих способов — грамотные инвестиции.