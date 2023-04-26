Финансовая грамотность: как научиться управлять своими деньгами

26 апреля 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Финансовая грамотность — это умение правильно распоряжаться деньгами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Минфин и ЦБ РФ недавно направили в кабинет министров законопроект о программе долгосрочных сбережений. Данная инициатива предполагает формирование дополнительного дохода для россиян, в частности — накопление. Последнее является неотделимой частью финансовой грамотности. URA.RU рассказывает, как можно увеличить свой доход, а также знакомит с другими критериями финансовой грамотности. Что такое финансовая грамотность? Финансовая грамотность — это набор навыков и знаний, которые помогают правильно распоряжаться деньгами. Это все, что касается накопления и увеличения доходов. Знание таких нюансов поможет освободить человека от необдуманных поступков, например — невыгодного оформления кредита. «Финансовая грамотность — это важнейший навык, которым должен обладать каждый для достижения финансовой стабильности и роста. Чтобы экономить, накапливать и увеличивать доход, люди должны научиться составлять бюджет, экономить, разумно инвестировать и избегать долгов», — рассказала URA.RU директор по маркетингу и прямым продажам ICL Services, кандидат экономических наук Лилия Алеева. Базовые принципы финансовой грамотности Всего существует несколько основных принципов формирования финансовой грамотности, которые можно считать базовыми. Аналитики из американской финансовой компании Ramsey Solutions выделяют три из них: В первую очередь человек должен уметь вести ежемесячный бюджет . Этот навык является основным в умении правильно распоряжаться финансами. Он поможет человеку меньше тратить денег и грамотно учитывать доходы.

. Этот навык является основным в умении правильно распоряжаться финансами. Он поможет человеку меньше тратить денег и грамотно учитывать доходы. Формирование «подушки безопасности» также является ключевым умением для финансово-грамотного человека. Это накопленные за некоторое время деньги, которые способны помочь во время непредвиденных обстоятельств, например, при потере работы.

также является ключевым умением для финансово-грамотного человека. Это накопленные за некоторое время деньги, которые способны помочь во время непредвиденных обстоятельств, например, при потере работы. Инвестиции — еще одно полезное умение в контексте финансовой грамотности. Вместо того чтобы тратить деньги на развлечения, стоит подумать о том, чтобы вкладывать собственные финансы в полезные навыки, а также задуматься о пенсионных отчислениях и страховании. Правила составления бюджета Новость по теме Экономист назвал четыре лучших способа пассивного заработка Для начала нужно приучить себя записывать свои траты. Для этого можно завести таблицу в Excel или воспользоваться специальными приложениями, которые помогут структурировать собственные затраты. Также можно просто записывать все свои расходы в тетрадь. Траты следует разделить на категории. Фиксированные расходы — это плата за аренду, ипотеку, кредиты и коммунальные услуги. Переменные расходы — все остальные, включая траты на еду, одежду, развлечения, отдых и прочее. Спустя три месяца нужно проанализировать свои доходы: сумму затрат и получение дохода. Планировать бюджет нужно таким образом, чтобы стабильно откладывать деньги каждый месяц. Постепенно стоит задуматься о том, чтобы отказаться от части необязательных расходов, которые помогут сократить издержки. Правило 50—30—20 — одна из рабочих схем планирования бюджета. 50% денег должны уходить на необходимые фиксированные расходы, 30% — на необязательные переменные и 20% — на сбережения и инвестиции. «Составление бюджета включает в себя отслеживание всех расходов и создание плана распределения доходов на основе приоритетов. Расстановка приоритетов и избежание ненужных расходов является ключом к экономии денег», — подчеркнула эксперт Алеева. Как можно получить пассивный доход? Следующим уровнем финансовой грамотности является умение составлять пассивные источники дохода. Для начала стоит открыть сберегательный счет и настроить автоматическое пополнение данного счета с каждой зарплаты. Для начала можно откладывать несколько тысяч рублей в месяц. По итогу деньги будут расти за счет процентов. Финансовые эксперты также советуют хранить сбережения в нескольких валютах. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Существует несколько распространенных источников пассивного дохода, с учетом инвестиций. Сдача имущества в аренду. Если в собственности есть имущество, его можно сдавать в аренду.

Если в собственности есть имущество, его можно сдавать в аренду. Банковские вклады. Для получения прибыли достаточно скопить определенную сумму и разместить ее на банковском депозите. Сейчас банки в среднем платят около 7% годовых.

Для получения прибыли достаточно скопить определенную сумму и разместить ее на банковском депозите. Сейчас банки в среднем платят около 7% годовых. Инвестиции на фондовом рынке. Фондовый рынок — это место, где происходит торговля акциями, облигациями, валютами и другими активами. Инвестор не может самостоятельно торговать на бирже, для этого он должен воспользоваться посредником — брокером. Есть три самых распространенных способа получить прибыль на фондовом рынке. Получить разницу между покупкой и продажей ценной бумаги, получить купонную выплату по облигациям или дивидендам. Как правильно брать кредит и нужно ли это делать? Новость по теме В России появился способ экономии на ипотечных платежах Эксперты советуют брать взаймы только в случае крайней необходимости или вещи, которые станут хорошей инвестицией. Например — это покупка жилья или вложение средств в бизнес или профессиональные навыки. Рекомендуется не брать кредит, пока полностью не выплачен предыдущий. Приобретая кредитную карту, стоит сравнить предложения банков и изучить их условия: ограничения, системы штрафов и вознаграждений. Нужно изначально выработать правила, при каких обстоятельствах можно воспользоваться картой и строго их придерживаться. Лучшие условия в банках получают люди с хорошим персональным кредитным рейтингом (ПКР). Она формируется из кредитной истории. Она варьируется от 1 до 999 баллов. Заявления заемщиков с ПКР от 750 баллов одобряются в 71%. Рейтинг можно проверить на сайте национального бюро кредитных историй (НБКИ). «Повышение финансовой грамотности и принятие соответствующих мер по управлению деньгами важно для сохранения, сохранения и увеличения доходов. Лучшее понимание личных финансов может привести к более безопасному финансовому будущему», — подытожила Лилия Алеева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минфин и ЦБ РФ недавно направили в кабинет министров законопроект о программе долгосрочных сбережений. Данная инициатива предполагает формирование дополнительного дохода для россиян, в частности — накопление. Последнее является неотделимой частью финансовой грамотности. URA.RU рассказывает, как можно увеличить свой доход, а также знакомит с другими критериями финансовой грамотности. Финансовая грамотность — это набор навыков и знаний, которые помогают правильно распоряжаться деньгами. Это все, что касается накопления и увеличения доходов. Знание таких нюансов поможет освободить человека от необдуманных поступков, например — невыгодного оформления кредита. Всего существует несколько основных принципов формирования финансовой грамотности, которые можно считать базовыми. Аналитики из американской финансовой компании Ramsey Solutions выделяют три из них: Для начала нужно приучить себя записывать свои траты. Для этого можно завести таблицу в Excel или воспользоваться специальными приложениями, которые помогут структурировать собственные затраты. Также можно просто записывать все свои расходы в тетрадь. Траты следует разделить на категории. Фиксированные расходы — это плата за аренду, ипотеку, кредиты и коммунальные услуги. Переменные расходы — все остальные, включая траты на еду, одежду, развлечения, отдых и прочее. Спустя три месяца нужно проанализировать свои доходы: сумму затрат и получение дохода. Планировать бюджет нужно таким образом, чтобы стабильно откладывать деньги каждый месяц. Постепенно стоит задуматься о том, чтобы отказаться от части необязательных расходов, которые помогут сократить издержки. Правило 50—30—20 — одна из рабочих схем планирования бюджета. 50% денег должны уходить на необходимые фиксированные расходы, 30% — на необязательные переменные и 20% — на сбережения и инвестиции. Следующим уровнем финансовой грамотности является умение составлять пассивные источники дохода. Для начала стоит открыть сберегательный счет и настроить автоматическое пополнение данного счета с каждой зарплаты. Для начала можно откладывать несколько тысяч рублей в месяц. По итогу деньги будут расти за счет процентов. Финансовые эксперты также советуют хранить сбережения в нескольких валютах. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Существует несколько распространенных источников пассивного дохода, с учетом инвестиций. Есть три самых распространенных способа получить прибыль на фондовом рынке. Получить разницу между покупкой и продажей ценной бумаги, получить купонную выплату по облигациям или дивидендам. Эксперты советуют брать взаймы только в случае крайней необходимости или вещи, которые станут хорошей инвестицией. Например — это покупка жилья или вложение средств в бизнес или профессиональные навыки. Рекомендуется не брать кредит, пока полностью не выплачен предыдущий. Приобретая кредитную карту, стоит сравнить предложения банков и изучить их условия: ограничения, системы штрафов и вознаграждений. Нужно изначально выработать правила, при каких обстоятельствах можно воспользоваться картой и строго их придерживаться. Лучшие условия в банках получают люди с хорошим персональным кредитным рейтингом (ПКР). Она формируется из кредитной истории. Она варьируется от 1 до 999 баллов. Заявления заемщиков с ПКР от 750 баллов одобряются в 71%. Рейтинг можно проверить на сайте национального бюро кредитных историй (НБКИ).