«Страна.ua»: Блинкен хотел склонить Зеленского к перемирию с РФ

08 сентября 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен объяснит Киеву, что во время выборов в США не нужно надеяться на финансовую помощь Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев хотел подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к перемирию с РФ. Об этом сообщил украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, власти США планируют взять контроль в конфликте Украины и России. «Белый Дом, вероятно, хочет взять под свой контроль конфликт Украины с Россией, насколько это возможно, чтобы избежать кризисов в период выборов. На эту тему сейчас ведутся переговоры с Украиной и, надо полагать, какой-то закулисный диалог с Москвой. Возможно, речь пойдет о некоей форме временного перемирия. Поэтому американцы озаботились синхронизацией будущих действий Украины со своими», — заявил Бортник в интервью изданию «Страна.ua». Его слова приводит украинское издание «Страна». Он отметил, что США хотят взять контроль на Украине, чтобы избежать кризиса во время выборов. Политолог подчеркнул, что на переговорах Блинкен объяснит киевскому режиму, что во время предвыборной кампании не нужно надеяться на помощь США. Он отметил, что на саммите G20 в Индии президент США Джо Байден выступит также с предложениями по конфликту на Украине. 6 сентября Энтони Блинкен посетил Киев. Он выделил Киеву дополнительную помощь на сумму более одного миллиарда долларов. Блинкен отметил, что средства, конфискованные США у подсанкционных российских бизнесменов, пойдут на нужды украинских боевиков, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев хотел подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к перемирию с РФ. Об этом сообщил украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, власти США планируют взять контроль в конфликте Украины и России. «Белый Дом, вероятно, хочет взять под свой контроль конфликт Украины с Россией, насколько это возможно, чтобы избежать кризисов в период выборов. На эту тему сейчас ведутся переговоры с Украиной и, надо полагать, какой-то закулисный диалог с Москвой. Возможно, речь пойдет о некоей форме временного перемирия. Поэтому американцы озаботились синхронизацией будущих действий Украины со своими», — заявил Бортник в интервью изданию «Страна.ua». Его слова приводит украинское издание «Страна». Он отметил, что США хотят взять контроль на Украине, чтобы избежать кризиса во время выборов. Политолог подчеркнул, что на переговорах Блинкен объяснит киевскому режиму, что во время предвыборной кампании не нужно надеяться на помощь США. Он отметил, что на саммите G20 в Индии президент США Джо Байден выступит также с предложениями по конфликту на Украине. 6 сентября Энтони Блинкен посетил Киев. Он выделил Киеву дополнительную помощь на сумму более одного миллиарда долларов. Блинкен отметил, что средства, конфискованные США у подсанкционных российских бизнесменов, пойдут на нужды украинских боевиков, передает RT.