Блинкен выделил на помощь Украине более 1 миллиарда долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
Энтони Блинкен сообщил о помощи Украине на сумму более миллиарда долларов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США выделяют Украине дополнительную помощь на сумму более одного миллиарда долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы объявляем о новой помощи на общую сумму более одного миллиарда долларов. Из них 655,5 миллионов идут на военную и гражданскую помощь», — заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Его слова передает ТАСС.

Ранее представитель оборонного ведомства подполковник Гэррон Гарн заявил, что на помощь Киеву у США осталось менее шести миллиардов долларов. С начала спецоперации Вашингтон потратил на военную поддержку Украины 37 миллиардов 600 миллионов долларов.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США выделяют Украине дополнительную помощь на сумму более одного миллиарда долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы объявляем о новой помощи на общую сумму более одного миллиарда долларов. Из них 655,5 миллионов идут на военную и гражданскую помощь», — заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Его слова передает ТАСС. Ранее представитель оборонного ведомства подполковник Гэррон Гарн заявил, что на помощь Киеву у США осталось менее шести миллиардов долларов. С начала спецоперации Вашингтон потратил на военную поддержку Украины 37 миллиардов 600 миллионов долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...