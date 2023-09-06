Блинкен выделил на помощь Украине более 1 миллиарда долларов

США выделяют Украине дополнительную помощь на сумму более одного миллиарда долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы объявляем о новой помощи на общую сумму более одного миллиарда долларов. Из них 655,5 миллионов идут на военную и гражданскую помощь», — заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Его слова передает ТАСС.
Ранее представитель оборонного ведомства подполковник Гэррон Гарн заявил, что на помощь Киеву у США осталось менее шести миллиардов долларов. С начала спецоперации Вашингтон потратил на военную поддержку Украины 37 миллиардов 600 миллионов долларов.
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