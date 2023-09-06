Блинкен выделил на помощь Украине более 1 миллиарда долларов

06 сентября 2023 в 23:57 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен сообщил о помощи Украине на сумму более миллиарда долларов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США выделяют Украине дополнительную помощь на сумму более одного миллиарда долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы объявляем о новой помощи на общую сумму более одного миллиарда долларов. Из них 655,5 миллионов идут на военную и гражданскую помощь», — заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Его слова передает ТАСС. Ранее представитель оборонного ведомства подполковник Гэррон Гарн заявил, что на помощь Киеву у США осталось менее шести миллиардов долларов. С начала спецоперации Вашингтон потратил на военную поддержку Украины 37 миллиардов 600 миллионов долларов.

США выделяют Украине дополнительную помощь на сумму более одного миллиарда долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы объявляем о новой помощи на общую сумму более одного миллиарда долларов. Из них 655,5 миллионов идут на военную и гражданскую помощь», — заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Его слова передает ТАСС. Ранее представитель оборонного ведомства подполковник Гэррон Гарн заявил, что на помощь Киеву у США осталось менее шести миллиардов долларов. С начала спецоперации Вашингтон потратил на военную поддержку Украины 37 миллиардов 600 миллионов долларов.