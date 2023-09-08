Путин подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю икону 17 века 08 сентября 2023 в 22:14 Размер текста - 17 + Владимир Путин сделал подарок монастырю Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России в ходе визита в Нижегородскую область подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому женскому монастырю Федоровскую икону Божией Матери 17 века. Позже президент пообщался с жителями на улице. «Владимир Путин подарил обители икону „Богоматерь Федоровская“, относящуюся к XVII—XVIII векам, в металлическом чеканном окладе», — говорится на сайте президента России. Там уточнили, что Путин осмотрел территорию монастыря и побывал в Троицком и Благовещенском соборах. После посещения монастыря Путин пообщался с местными жителями. Те благодарили его и говорили, что очень его любят. Президент завершил визит, пожав руки присутствующим и попрощавшись. Президент России в ходе визита в Нижегородскую область подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому женскому монастырю Федоровскую икону Божией Матери 17 века. Позже президент пообщался с жителями на улице. «Владимир Путин подарил обители икону „Богоматерь Федоровская“, относящуюся к XVII—XVIII векам, в металлическом чеканном окладе», — говорится на сайте президента России. Там уточнили, что Путин осмотрел территорию монастыря и побывал в Троицком и Благовещенском соборах. После посещения монастыря Путин пообщался с местными жителями. Те благодарили его и говорили, что очень его любят. Президент завершил визит, пожав руки присутствующим и попрощавшись. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям