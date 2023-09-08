Путин подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю икону 17 века

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин сделал подарок монастырю Фото:

Президент России в ходе визита в Нижегородскую область подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому женскому монастырю Федоровскую икону Божией Матери 17 века. Позже президент пообщался с жителями на улице.

«Владимир Путин подарил обители икону „Богоматерь Федоровская“, относящуюся к XVII—XVIII векам, в металлическом чеканном окладе», — говорится на сайте президента России. Там уточнили, что Путин осмотрел территорию монастыря и побывал в Троицком и Благовещенском соборах.

После посещения монастыря Путин пообщался с местными жителями. Те благодарили его и говорили, что очень его любят. Президент завершил визит, пожав руки присутствующим и попрощавшись.

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Президент России в ходе визита в Нижегородскую область подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому женскому монастырю Федоровскую икону Божией Матери 17 века. Позже президент пообщался с жителями на улице. «Владимир Путин подарил обители икону „Богоматерь Федоровская“, относящуюся к XVII—XVIII векам, в металлическом чеканном окладе», — говорится на сайте президента России. Там уточнили, что Путин осмотрел территорию монастыря и побывал в Троицком и Благовещенском соборах. После посещения монастыря Путин пообщался с местными жителями. Те благодарили его и говорили, что очень его любят. Президент завершил визит, пожав руки присутствующим и попрощавшись.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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