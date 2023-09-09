Нутрициолог рассказала, как наладить питание после летнего отдыха

Осенью нужно включать в рацион больше овощей и фруктов, также рекомендовано вернуться к горячим супам. Советами, как нормализовать питание после летнего отдыха, поделилась российский нутрициолог (специалист в области правильного питания) Вероника Гусакова.
«Важно в начале осени уменьшить на столе количество сладостей. Замените их полезными продуктами — сухофруктами, орехами или печеными овощами. Вернитесь к традиционным горячим супам и бульонам. Они помогут поддержать терморегуляцию организма», — рассказала Вероника Гусакова в интервью «Известиям».
Одним из ключевых аспектов здорового образа жизни являются регулярные приемы пищи. Людям в сезон простуд и гриппа необходимо получать как можно больше витаминов и минералов. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов.
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