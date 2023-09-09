09 сентября 2023

Нутрициолог рассказала, как наладить питание после летнего отдыха

Нутрициолог Гусакова: печеные овощи и супы наладят питание после летнего отдыха
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль барбекю на Площади 1905 года. Екатеринбург, собака, собачка, еда
Главным правилом для хорошего пищеварения является привычка есть каждый день в одно и то же время Фото:

Осенью нужно включать в рацион больше овощей и фруктов, также рекомендовано вернуться к горячим супам. Советами, как нормализовать питание после летнего отдыха, поделилась российский нутрициолог (специалист в области правильного питания) Вероника Гусакова.

«Важно в начале осени уменьшить на столе количество сладостей. Замените их полезными продуктами — сухофруктами, орехами или печеными овощами. Вернитесь к традиционным горячим супам и бульонам. Они помогут поддержать терморегуляцию организма», — рассказала Вероника Гусакова в интервью «Известиям».

Одним из ключевых аспектов здорового образа жизни являются регулярные приемы пищи. Людям в сезон простуд и гриппа необходимо получать как можно больше витаминов и минералов. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов.

Ранее URA.RU писало о том, как снизить риск развития заболеваний желудочно-кишечного тракта. Чтобы максимально защитить свой организм, нужно соблюдать несколько простых правил.

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Осенью нужно включать в рацион больше овощей и фруктов, также рекомендовано вернуться к горячим супам. Советами, как нормализовать питание после летнего отдыха, поделилась российский нутрициолог (специалист в области правильного питания) Вероника Гусакова. «Важно в начале осени уменьшить на столе количество сладостей. Замените их полезными продуктами — сухофруктами, орехами или печеными овощами. Вернитесь к традиционным горячим супам и бульонам. Они помогут поддержать терморегуляцию организма», — рассказала Вероника Гусакова в интервью «Известиям». Одним из ключевых аспектов здорового образа жизни являются регулярные приемы пищи. Людям в сезон простуд и гриппа необходимо получать как можно больше витаминов и минералов. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов. Ранее URA.RU писало о том, как снизить риск развития заболеваний желудочно-кишечного тракта. Чтобы максимально защитить свой организм, нужно соблюдать несколько простых правил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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