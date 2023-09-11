В РФ начнут следить за качеством ответов чиновников на обращения в соцсетях

«Коммерсант»: региональные власти будут проверены на качество ответов в соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновники, депутаты
Тестировать обратную связь от чиновников будет «Тайный гражданин» Фото:

В России протестируют качество обратной связи, предоставляемой региональными чиновниками гражданам в социальных сетях. О новом проекте «Тайный гражданин» рассказал представитель АНО «Диалог Регионы».

«АНО „Диалог Регионы“ запустила проект „Тайный гражданин“, который направлен на проверку того, как региональные власти реагируют на обращения граждан в соцсетях. В рамках проекта специально отобранные „социально активные граждане“ будут писать обращения в различные официальные паблики, а потом передавать полученные ответы экспертам», — рассказал сотрудник АНО «Диалог Регионы» изданию «Коммерсант».

Для теста обратной связи от чиновников к работе привлекают социально активных граждан, которые отправляют вопросы о реально существующих проблемах или запросы на предоставление информации. Далее они проследят, как будет обрабатываться их обращение и передадут эту информацию экспертам, которые оценят качество ответов.

По итогам проверки будет создан внутренний рабочий рейтинг. Доступ к нему будет у каждого региона. Также все участники проверки получат методические рекомендации для дальнейшей работы в интернете.

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В России протестируют качество обратной связи, предоставляемой региональными чиновниками гражданам в социальных сетях. О новом проекте «Тайный гражданин» рассказал представитель АНО «Диалог Регионы». «АНО „Диалог Регионы“ запустила проект „Тайный гражданин“, который направлен на проверку того, как региональные власти реагируют на обращения граждан в соцсетях. В рамках проекта специально отобранные „социально активные граждане“ будут писать обращения в различные официальные паблики, а потом передавать полученные ответы экспертам», — рассказал сотрудник АНО «Диалог Регионы» изданию «Коммерсант». Для теста обратной связи от чиновников к работе привлекают социально активных граждан, которые отправляют вопросы о реально существующих проблемах или запросы на предоставление информации. Далее они проследят, как будет обрабатываться их обращение и передадут эту информацию экспертам, которые оценят качество ответов. По итогам проверки будет создан внутренний рабочий рейтинг. Доступ к нему будет у каждого региона. Также все участники проверки получат методические рекомендации для дальнейшей работы в интернете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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