В РФ начнут следить за качеством ответов чиновников на обращения в соцсетях

В России протестируют качество обратной связи, предоставляемой региональными чиновниками гражданам в социальных сетях. О новом проекте «Тайный гражданин» рассказал представитель АНО «Диалог Регионы».
«АНО „Диалог Регионы“ запустила проект „Тайный гражданин“, который направлен на проверку того, как региональные власти реагируют на обращения граждан в соцсетях. В рамках проекта специально отобранные „социально активные граждане“ будут писать обращения в различные официальные паблики, а потом передавать полученные ответы экспертам», — рассказал сотрудник АНО «Диалог Регионы» изданию «
Для теста обратной связи от чиновников к работе привлекают социально активных граждан, которые отправляют вопросы о реально существующих проблемах или запросы на предоставление информации. Далее они проследят, как будет обрабатываться их обращение и передадут эту информацию экспертам, которые оценят качество ответов.
По итогам проверки будет создан внутренний рабочий рейтинг. Доступ к нему будет у каждого региона. Также все участники проверки получат методические рекомендации для дальнейшей работы в интернете.
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