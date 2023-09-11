В «Газпроме» сообщили о возобновлении производства газа на «Сахалин-2»

11 сентября 2023 в 06:22 Размер текста - 17 +

Плановый ремонт на проекте начался в июле Фото: Сергей Русанов © URA.RU Производство сжиженного природного газа (СПГ) вновь запустили в рамках проекта «Сахалин-2». Об этом заявил заместитель председателя правления ПАО «Газпром», член Совета директоров ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. «Работает. В полный рост», — передал он ТАСС. Ранее планировалось, что «Сахалин-2» за лето и сентябрь проведет плановую остановку одной из нефтегазодобывающих платформ. За это время представители компании надеялись выполнить плановые ремонты.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) вновь запустили в рамках проекта «Сахалин-2». Об этом заявил заместитель председателя правления ПАО «Газпром», член Совета директоров ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. «Работает. В полный рост», — передал он ТАСС. Ранее планировалось, что «Сахалин-2» за лето и сентябрь проведет плановую остановку одной из нефтегазодобывающих платформ. За это время представители компании надеялись выполнить плановые ремонты.