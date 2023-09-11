В «Газпроме» сообщили о возобновлении производства газа на «Сахалин-2»

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Плановый ремонт на проекте начался в июле Фото:

Производство сжиженного природного газа (СПГ) вновь запустили в рамках проекта «Сахалин-2». Об этом заявил заместитель председателя правления ПАО «Газпром», член Совета директоров ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

«Работает. В полный рост», — передал он ТАСС.

Ранее планировалось, что «Сахалин-2» за лето и сентябрь проведет плановую остановку одной из нефтегазодобывающих платформ. За это время представители компании надеялись выполнить плановые ремонты.

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Производство сжиженного природного газа (СПГ) вновь запустили в рамках проекта «Сахалин-2». Об этом заявил заместитель председателя правления ПАО «Газпром», член Совета директоров ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. «Работает. В полный рост», — передал он ТАСС. Ранее планировалось, что «Сахалин-2» за лето и сентябрь проведет плановую остановку одной из нефтегазодобывающих платформ. За это время представители компании надеялись выполнить плановые ремонты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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