В «Газпроме» сообщили о возобновлении производства газа на «Сахалин-2»

Плановый ремонт на проекте начался в июле
Производство сжиженного природного газа (СПГ) вновь запустили в рамках проекта «Сахалин-2». Об этом заявил заместитель председателя правления ПАО «Газпром», член Совета директоров ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.
«Работает. В полный рост», — передал он ТАСС.
Ранее планировалось, что «Сахалин-2» за лето и сентябрь проведет плановую остановку одной из нефтегазодобывающих платформ. За это время представители компании надеялись выполнить плановые ремонты.
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