Власти Кривого Рога заявили о взрывах

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Ранее в городе объявили воздушную тревогу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины звучат взрывы. Информацию подтвердил мэр города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — написал он в Telegram.

Ранее о взрывах сообщали украинские СМИ. Для оповещения населения в регионе объявили воздушную тревогу, передает телеканал 360.

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В Кривом Роге Днепропетровской области Украины звучат взрывы. Информацию подтвердил мэр города Александр Вилкул. «Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — написал он в Telegram. Ранее о взрывах сообщали украинские СМИ. Для оповещения населения в регионе объявили воздушную тревогу, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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