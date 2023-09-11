Власти Кривого Рога заявили о взрывах

Ранее в городе объявили воздушную тревогу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кривом Роге Днепропетровской области Украины звучат взрывы. Информацию подтвердил мэр города Александр Вилкул.
«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — написал он в Telegram.
Ранее о взрывах сообщали украинские СМИ. Для оповещения населения в регионе объявили воздушную тревогу, передает телеканал 360.
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