В Свердловской области прогремят взрывы

В Краснотурьинске анонсировали серию взрывов
В Краснотурьинске (Свердловская область) прогремит серия взрывов. Их анонсировала городская администрация.
«Во вторник, 12 сентября и в пятницу, 15 сентября, с 13 до 17 часов будут производиться взрывные работы в карьере „Пещерный“. В момент проведения работ следует воздержаться от походов в лес», — говорится на портале мэрии.
О взрывах жителей Краснотурьинска оповестят с помощью сирен. Один продолжительный сигнал — предупредительный. Два продолжительных — боевой. После этого произойдет взрыв. Три коротких гудка будут означать отбой тревоги.
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