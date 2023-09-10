10 сентября 2023

В Свердловской области прогремят взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Краснотурьинска. Краснотурьинск, город краснотурьинск
В Краснотурьинске анонсировали серию взрывов Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) прогремит серия взрывов. Их анонсировала городская администрация.

«Во вторник, 12 сентября и в пятницу, 15 сентября, с 13 до 17 часов будут производиться взрывные работы в карьере „Пещерный“. В момент проведения работ следует воздержаться от походов в лес», — говорится на портале мэрии.

О взрывах жителей Краснотурьинска оповестят с помощью сирен. Один продолжительный сигнал — предупредительный. Два продолжительных — боевой. После этого произойдет взрыв. Три коротких гудка будут означать отбой тревоги.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) прогремит серия взрывов. Их анонсировала городская администрация. «Во вторник, 12 сентября и в пятницу, 15 сентября, с 13 до 17 часов будут производиться взрывные работы в карьере „Пещерный“. В момент проведения работ следует воздержаться от походов в лес», — говорится на портале мэрии. О взрывах жителей Краснотурьинска оповестят с помощью сирен. Один продолжительный сигнал — предупредительный. Два продолжительных — боевой. После этого произойдет взрыв. Три коротких гудка будут означать отбой тревоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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