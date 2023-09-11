Росгвардейцы задержали челябинца, подозреваемого в краже государственного флага

Сотрудники Росгвардии передали задержанного полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске сотрудниками Росгвардии задержан один из двух подозреваемых в краже флага Российской Федерации. Об этом URA.RU сообщили 11 сентября в пресс-службе ведомства.

«10 сентября поступила ориентировка на двух молодых людей, подозреваемых в краже государственного флага с фонарного столба. Инцидент произошел возле дома №10 на улице Красного Урала. Один из подозреваемых задержан», — уточнили в пресс-службе.

Доставленный в отдел полиции «Курчатовский» оказался четырежды судимым 19-летним челябинцем. Его привлекали за кражу, грабеж и разбой.