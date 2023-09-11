Росгвардейцы задержали челябинца, подозреваемого в краже государственного флага

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Кубанский казачий хор. Курган, росгвардия, сотрудник росгвардии
Сотрудники Росгвардии передали задержанного полиции Фото:

В Челябинске сотрудниками Росгвардии задержан один из двух подозреваемых в краже флага Российской Федерации. Об этом URA.RU сообщили 11 сентября в пресс-службе ведомства.

«10 сентября поступила ориентировка на двух молодых людей, подозреваемых в краже государственного флага с фонарного столба. Инцидент произошел возле дома №10 на улице Красного Урала. Один из подозреваемых задержан», — уточнили в пресс-службе.

Доставленный в отдел полиции «Курчатовский» оказался четырежды судимым 19-летним челябинцем. Его привлекали за кражу, грабеж и разбой.

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В Челябинске сотрудниками Росгвардии задержан один из двух подозреваемых в краже флага Российской Федерации. Об этом URA.RU сообщили 11 сентября в пресс-службе ведомства. «10 сентября поступила ориентировка на двух молодых людей, подозреваемых в краже государственного флага с фонарного столба. Инцидент произошел возле дома №10 на улице Красного Урала. Один из подозреваемых задержан», — уточнили в пресс-службе. Доставленный в отдел полиции «Курчатовский» оказался четырежды судимым 19-летним челябинцем. Его привлекали за кражу, грабеж и разбой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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