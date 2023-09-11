В Кремле назвали итоги выборов красноречивыми

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин пользуется поддержкой у россиян, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

Выборы, завершившиеся в России 11 сентября, подтверждают консолидацию общества вокруг руководства страны и президента Владимира Путина. Такую оценку единому дню голосования дал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Те выборы, которые закончились вчера, и результаты выборов, наверное, наиболее красочно подтвердили консолидацию общества вокруг руководства страны. И тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов, свидетельствует о том, что президент пользуется фактически этой поддержкой», — сказал он в интервью РБК.

В России завершились выборы. 78 избирательных кампаний прошли в 54 регионах страны. В 21 субъекте были избраны губернаторы. Об итогах голосования — в сбойке URA.RU.

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Выборы, завершившиеся в России 11 сентября, подтверждают консолидацию общества вокруг руководства страны и президента Владимира Путина. Такую оценку единому дню голосования дал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Те выборы, которые закончились вчера, и результаты выборов, наверное, наиболее красочно подтвердили консолидацию общества вокруг руководства страны. И тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов, свидетельствует о том, что президент пользуется фактически этой поддержкой», — сказал он в интервью РБК. В России завершились выборы. 78 избирательных кампаний прошли в 54 регионах страны. В 21 субъекте были избраны губернаторы. Об итогах голосования — в сбойке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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