В Кремле назвали итоги выборов красноречивыми

Выборы, завершившиеся в России 11 сентября, подтверждают консолидацию общества вокруг руководства страны и президента Владимира Путина. Такую оценку единому дню голосования дал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Те выборы, которые закончились вчера, и результаты выборов, наверное, наиболее красочно подтвердили консолидацию общества вокруг руководства страны. И тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов, свидетельствует о том, что президент пользуется фактически этой поддержкой», — сказал он в интервью РБК.
В России завершились выборы. 78 избирательных кампаний прошли в 54 регионах страны. В 21 субъекте были избраны губернаторы. Об итогах голосования — в сбойке URA.RU.
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