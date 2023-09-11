В Кремле назвали итоги выборов красноречивыми 11 сентября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 + Владимир Путин пользуется поддержкой у россиян, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Выборы, завершившиеся в России 11 сентября, подтверждают консолидацию общества вокруг руководства страны и президента Владимира Путина. Такую оценку единому дню голосования дал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Те выборы, которые закончились вчера, и результаты выборов, наверное, наиболее красочно подтвердили консолидацию общества вокруг руководства страны. И тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов, свидетельствует о том, что президент пользуется фактически этой поддержкой», — сказал он в интервью РБК. В России завершились выборы. 78 избирательных кампаний прошли в 54 регионах страны. В 21 субъекте были избраны губернаторы. Об итогах голосования — в сбойке URA.RU. Выборы, завершившиеся в России 11 сентября, подтверждают консолидацию общества вокруг руководства страны и президента Владимира Путина. Такую оценку единому дню голосования дал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Те выборы, которые закончились вчера, и результаты выборов, наверное, наиболее красочно подтвердили консолидацию общества вокруг руководства страны. И тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов, свидетельствует о том, что президент пользуется фактически этой поддержкой», — сказал он в интервью РБК. В России завершились выборы. 78 избирательных кампаний прошли в 54 регионах страны. В 21 субъекте были избраны губернаторы. Об итогах голосования — в сбойке URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям