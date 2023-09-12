Пилот «Уральских авиалиний» назвал анекдотом посадку борта в поле

12 сентября 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

За последние четыре года это уже вторая посадка «Уральских авиалиний» в поле Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Пилот «Уральских авиалиний», который не был на рейсе, совершившем посадку в поле под Новосибирском, назвал ситуацию с одной стороны анекдотичной, с другой — несмешной. Летчик, пожелавший остаться анонимным, поделился с URA.RU своим мнением о происшествии. «Если это так [что самолет приземлился на грунт], то [это] анекдот. С одной стороны, несмешно, с другой — интересно, что и как. Конечно, когда посадка не на аэродроме, это всегда опасно», — сказал летчик. При этом он удивился, что экстренная посадка, как сообщают в СМИ, была произведена из-за проблем с гидросистемой. По словам пилота, в гражданских самолетах есть три гидросистемы, благодаря которым происходит управлением судном. «У меня отказывало по одной гидросистеме, это вообще ни о чем, на полет не влияет, садился спокойно. Две гидросистемы сразу у меня никогда не отказывало. А чтобы отказало сразу три — такое я себе представить не могу», — сказал летчик. Он затруднился дать оценку действиям экипажа, посадившего самолет в поле под Новосибирском. Пилот сравнил этот случай с посадкой борта «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в 2019 году. «Тогда вся информация даже для нас, летчиков, была засекречена. Даже тогда я не мог сказать — молодец Дамир [Юсупов, командир экипажа] или не молодец. Но Путин же дал ему звание Героя России, значит, все же молодец?» — рассудил пилот. Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, выполнил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Причиной стали проблемы с гидросистемой. На борту находились 167 человек. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Вся актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пилот «Уральских авиалиний», который не был на рейсе, совершившем посадку в поле под Новосибирском, назвал ситуацию с одной стороны анекдотичной, с другой — несмешной. Летчик, пожелавший остаться анонимным, поделился с URA.RU своим мнением о происшествии. «Если это так [что самолет приземлился на грунт], то [это] анекдот. С одной стороны, несмешно, с другой — интересно, что и как. Конечно, когда посадка не на аэродроме, это всегда опасно», — сказал летчик. При этом он удивился, что экстренная посадка, как сообщают в СМИ, была произведена из-за проблем с гидросистемой. По словам пилота, в гражданских самолетах есть три гидросистемы, благодаря которым происходит управлением судном. «У меня отказывало по одной гидросистеме, это вообще ни о чем, на полет не влияет, садился спокойно. Две гидросистемы сразу у меня никогда не отказывало. А чтобы отказало сразу три — такое я себе представить не могу», — сказал летчик. Он затруднился дать оценку действиям экипажа, посадившего самолет в поле под Новосибирском. Пилот сравнил этот случай с посадкой борта «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в 2019 году. «Тогда вся информация даже для нас, летчиков, была засекречена. Даже тогда я не мог сказать — молодец Дамир [Юсупов, командир экипажа] или не молодец. Но Путин же дал ему звание Героя России, значит, все же молодец?» — рассудил пилот. Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, выполнил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Причиной стали проблемы с гидросистемой. На борту находились 167 человек. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Вся актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.