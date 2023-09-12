Фирму из Санкт-Петербурга оштрафовали за проект ФОКа в Копейске

13 сентября 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Здание ФОКа является недостроем на протяжении 15 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компанию из Санкт-Петербурга оштрафовали за некачественный проект достройки ФОКа в Копейске (Челябинская область). Об этом URA.RU 13 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Между муниципальным учреждением Копейского городского округа „Управление строительства“ и ООО „Городской центр экспертизы строительства и проектирования“ (г. Санкт-Петербург) в 2022 году заключен контракт на 2,7 млн рублей на выполнение проектно-сметной документации для установления возможности дальнейшего использования объекта. Однако обязательства не были исполнены, поскольку госэкспертизой на подготовленную подрядчиком документацию выданы отрицательные заключения», — заявили в пресс-службе ведомства. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении ООО «Городской центр экспертизы строительства и проектирования». Постановлением мирового судьи фирме назначено наказание в виде штрафа в сумме 1 350 000 рублей. ООО «Городской центр экспертизы строительства и проектирования» обжаловало постановление, однако Копейским городским судом оно признано законным и обоснованным.

Компанию из Санкт-Петербурга оштрафовали за некачественный проект достройки ФОКа в Копейске (Челябинская область). Об этом URA.RU 13 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Между муниципальным учреждением Копейского городского округа „Управление строительства“ и ООО „Городской центр экспертизы строительства и проектирования“ (г. Санкт-Петербург) в 2022 году заключен контракт на 2,7 млн рублей на выполнение проектно-сметной документации для установления возможности дальнейшего использования объекта. Однако обязательства не были исполнены, поскольку госэкспертизой на подготовленную подрядчиком документацию выданы отрицательные заключения», — заявили в пресс-службе ведомства. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении ООО «Городской центр экспертизы строительства и проектирования». Постановлением мирового судьи фирме назначено наказание в виде штрафа в сумме 1 350 000 рублей. ООО «Городской центр экспертизы строительства и проектирования» обжаловало постановление, однако Копейским городским судом оно признано законным и обоснованным.