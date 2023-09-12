12 сентября 2023

Фирму из Санкт-Петербурга оштрафовали за проект ФОКа в Копейске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер в Копейске. Челябинская область, долгострой, фок
Здание ФОКа является недостроем на протяжении 15 лет Фото:

Компанию из Санкт-Петербурга оштрафовали за некачественный проект достройки ФОКа в Копейске (Челябинская область). Об этом URA.RU 13 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Между муниципальным учреждением Копейского городского округа „Управление строительства“ и ООО „Городской центр экспертизы строительства и проектирования“ (г. Санкт-Петербург) в 2022 году заключен контракт на 2,7 млн рублей на выполнение проектно-сметной документации для установления возможности дальнейшего использования объекта. Однако обязательства не были исполнены, поскольку госэкспертизой на подготовленную подрядчиком документацию выданы отрицательные заключения», — заявили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении ООО «Городской центр экспертизы строительства и проектирования». Постановлением мирового судьи фирме назначено наказание в виде штрафа в сумме 1 350 000 рублей. ООО «Городской центр экспертизы строительства и проектирования» обжаловало постановление, однако Копейским городским судом оно признано законным и обоснованным.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компанию из Санкт-Петербурга оштрафовали за некачественный проект достройки ФОКа в Копейске (Челябинская область). Об этом URA.RU 13 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Между муниципальным учреждением Копейского городского округа „Управление строительства“ и ООО „Городской центр экспертизы строительства и проектирования“ (г. Санкт-Петербург) в 2022 году заключен контракт на 2,7 млн рублей на выполнение проектно-сметной документации для установления возможности дальнейшего использования объекта. Однако обязательства не были исполнены, поскольку госэкспертизой на подготовленную подрядчиком документацию выданы отрицательные заключения», — заявили в пресс-службе ведомства. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении ООО «Городской центр экспертизы строительства и проектирования». Постановлением мирового судьи фирме назначено наказание в виде штрафа в сумме 1 350 000 рублей. ООО «Городской центр экспертизы строительства и проектирования» обжаловало постановление, однако Копейским городским судом оно признано законным и обоснованным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...