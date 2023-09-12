В Челябинской области сокращаются сроки оплаты по контрактам

В Челябинской области сокращаются сроки оплаты поставщикам по контрактам в рамках госзакупок. Об этом губернатор региона Алексей Текслер заявил на открытии XIII Областной практической конференции «10 лет контрактной системе: итоги и перспективы».
«В регионе развивается цифровизация закупочного процесса и сокращаются сроки оплаты поставщикам по контрактам. Считаю, что альтернативы законодательству о закупках нет. И процесс совершенствования — это тот процесс, которым нам с вами надо заниматься каждый день», — отметил Текслер, обращаясь к участникам конференции.
Областная практическая конференция является главной площадкой для общения представителей исполнительных органов, УФАС региона и ведущих экспертов в сфере закупок. В этом году ее посетят представители из 25 регионов Российской Федерации.
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