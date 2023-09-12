12 сентября 2023

В Челябинской области сокращаются сроки оплаты по контрактам

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер считает, что альтернативы системе госзакупок нет Фото:

В Челябинской области сокращаются сроки оплаты поставщикам по контрактам в рамках госзакупок. Об этом губернатор региона Алексей Текслер заявил на открытии XIII Областной практической конференции «10 лет контрактной системе: итоги и перспективы».

«В регионе развивается цифровизация закупочного процесса и сокращаются сроки оплаты поставщикам по контрактам. Считаю, что альтернативы законодательству о закупках нет. И процесс совершенствования — это тот процесс, которым нам с вами надо заниматься каждый день», — отметил Текслер, обращаясь к участникам конференции.

Областная практическая конференция является главной площадкой для общения представителей исполнительных органов, УФАС региона и ведущих экспертов в сфере закупок. В этом году ее посетят представители из 25 регионов Российской Федерации.

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В Челябинской области сокращаются сроки оплаты поставщикам по контрактам в рамках госзакупок. Об этом губернатор региона Алексей Текслер заявил на открытии XIII Областной практической конференции «10 лет контрактной системе: итоги и перспективы». «В регионе развивается цифровизация закупочного процесса и сокращаются сроки оплаты поставщикам по контрактам. Считаю, что альтернативы законодательству о закупках нет. И процесс совершенствования — это тот процесс, которым нам с вами надо заниматься каждый день», — отметил Текслер, обращаясь к участникам конференции. Областная практическая конференция является главной площадкой для общения представителей исполнительных органов, УФАС региона и ведущих экспертов в сфере закупок. В этом году ее посетят представители из 25 регионов Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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