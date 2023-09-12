В Челябинской области сокращаются сроки оплаты по контрактам

13 сентября 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Губернатор Алексей Текслер считает, что альтернативы системе госзакупок нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области сокращаются сроки оплаты поставщикам по контрактам в рамках госзакупок. Об этом губернатор региона Алексей Текслер заявил на открытии XIII Областной практической конференции «10 лет контрактной системе: итоги и перспективы». «В регионе развивается цифровизация закупочного процесса и сокращаются сроки оплаты поставщикам по контрактам. Считаю, что альтернативы законодательству о закупках нет. И процесс совершенствования — это тот процесс, которым нам с вами надо заниматься каждый день», — отметил Текслер, обращаясь к участникам конференции. Областная практическая конференция является главной площадкой для общения представителей исполнительных органов, УФАС региона и ведущих экспертов в сфере закупок. В этом году ее посетят представители из 25 регионов Российской Федерации.

В Челябинской области сокращаются сроки оплаты поставщикам по контрактам в рамках госзакупок. Об этом губернатор региона Алексей Текслер заявил на открытии XIII Областной практической конференции «10 лет контрактной системе: итоги и перспективы». «В регионе развивается цифровизация закупочного процесса и сокращаются сроки оплаты поставщикам по контрактам. Считаю, что альтернативы законодательству о закупках нет. И процесс совершенствования — это тот процесс, которым нам с вами надо заниматься каждый день», — отметил Текслер, обращаясь к участникам конференции. Областная практическая конференция является главной площадкой для общения представителей исполнительных органов, УФАС региона и ведущих экспертов в сфере закупок. В этом году ее посетят представители из 25 регионов Российской Федерации.