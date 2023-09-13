13 сентября 2023

Жительница Удмуртии подала в суд на пермскую компанию, повредившую ей дом и баню

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд удовлетворил исковые требования Фото:

Жительница Удмуртии подала в суд на компанию ПАО «Пермнефтегеофизика», которая частично разрушила дом и баню истца во время проведения взрывных работ. Об этом сообщается на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Истец указала, что ей принадлежит земельный участок с жилым домом, гаражом и баней с бассейном. Ответчик проводил взрывные работы неподалеку от участка истца, в результате чего был причинен ущерб дому и бане. Ответчик проводил работы с нарушением требований законодательства, не проводя мониторинг технического состояния зданий, которые попадали в зону влияния природно-техногенных воздействий», — сообщается в документе.

Суд решил удовлетворить исковые требования и обязать компанию возместить причиненный ущерб, проведя ремонт разрушенных зданий. На данный момент решение суда не вступило в законную силу.

Свердловским районным судом г. Перми рассмотрено гражданское дело по иску жительницы Удмуртской республики к ПАО Пермнефтегеофизика о возмещении в натуре причиненного имуществу ущерба путем проведения строительно-монтажных работ для приведения разрушенных конструкций в нормативное состояние.

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Жительница Удмуртии подала в суд на компанию ПАО «Пермнефтегеофизика», которая частично разрушила дом и баню истца во время проведения взрывных работ. Об этом сообщается на сайте Свердловского районного суда Перми. «Истец указала, что ей принадлежит земельный участок с жилым домом, гаражом и баней с бассейном. Ответчик проводил взрывные работы неподалеку от участка истца, в результате чего был причинен ущерб дому и бане. Ответчик проводил работы с нарушением требований законодательства, не проводя мониторинг технического состояния зданий, которые попадали в зону влияния природно-техногенных воздействий», — сообщается в документе. Суд решил удовлетворить исковые требования и обязать компанию возместить причиненный ущерб, проведя ремонт разрушенных зданий. На данный момент решение суда не вступило в законную силу. Свердловским районным судом г. Перми рассмотрено гражданское дело по иску жительницы Удмуртской республики к ПАО Пермнефтегеофизика о возмещении в натуре причиненного имуществу ущерба путем проведения строительно-монтажных работ для приведения разрушенных конструкций в нормативное состояние.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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