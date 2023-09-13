13 сентября 2023

Сотрудник РЖД в Челябинске майнил криптовалюту за счет компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Криптовалюту мужчина добывал за счет работодателя Фото:

Высокопоставленный сотрудник РЖД в Челябинске занимался майнингом криптовалюты за счет компании. Об этом 14 сентября сообщила URA.RU пресс-служба Советского районного суда Челябинска.

«Начальник Челябинской дирекции связи филиала ОАО „РЖД“ смонтировал и установил в служебных помещениях устройства для майнинга криптовалюты, которые подключил к электросети, предназначенной для обеспечения производственной деятельности ОАО „РЖД“. В результате действий подсудимого компания потратила не менее 102 тысяч рублей на оплату незаконно используемой электроэнергии», — сообщили в пресс-службе.

Суд учел компенсацию мужчиной причиненного вреда, наличие на его иждивении несовершеннолетних детей, положительные характеристики, а также то, что преступление совершено впервые. Сотрудник РЖД признан виновным в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы, он оштрафован на 80 тысяч рублей.

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Высокопоставленный сотрудник РЖД в Челябинске занимался майнингом криптовалюты за счет компании. Об этом 14 сентября сообщила URA.RU пресс-служба Советского районного суда Челябинска. «Начальник Челябинской дирекции связи филиала ОАО „РЖД“ смонтировал и установил в служебных помещениях устройства для майнинга криптовалюты, которые подключил к электросети, предназначенной для обеспечения производственной деятельности ОАО „РЖД“. В результате действий подсудимого компания потратила не менее 102 тысяч рублей на оплату незаконно используемой электроэнергии», — сообщили в пресс-службе. Суд учел компенсацию мужчиной причиненного вреда, наличие на его иждивении несовершеннолетних детей, положительные характеристики, а также то, что преступление совершено впервые. Сотрудник РЖД признан виновным в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы, он оштрафован на 80 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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