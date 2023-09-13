Сотрудник РЖД в Челябинске майнил криптовалюту за счет компании

Высокопоставленный сотрудник РЖД в Челябинске занимался майнингом криптовалюты за счет компании. Об этом 14 сентября сообщила URA.RU пресс-служба Советского районного суда Челябинска.
«Начальник Челябинской дирекции связи филиала ОАО „РЖД“ смонтировал и установил в служебных помещениях устройства для майнинга криптовалюты, которые подключил к электросети, предназначенной для обеспечения производственной деятельности ОАО „РЖД“. В результате действий подсудимого компания потратила не менее 102 тысяч рублей на оплату незаконно используемой электроэнергии», — сообщили в пресс-службе.
Суд учел компенсацию мужчиной причиненного вреда, наличие на его иждивении несовершеннолетних детей, положительные характеристики, а также то, что преступление совершено впервые. Сотрудник РЖД признан виновным в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы, он оштрафован на 80 тысяч рублей.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.