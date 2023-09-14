В России придумали мощное оружие на случай конфликта с НАТО

Самолеты Су-34 снабдят крылатыми ракетами на случай войны РФ и НАТО

15 сентября 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

Самолеты Су-34 снабдят ракетами больной дальности на случай конфликта с блоком НАТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские бомбардировщики Су-34 теперь могут нести крылатые ракеты большой дальности (КРБД). Впервые их опробовали на спецоперации на Украине. По словам источника, Су-34 как носители КРБД могут понадобиться на случай конфликта с НАТО. «Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности. Их уже опробовали в рамках СВО. Но также бомбардировщики как носители КРБД могут понадобиться, например, в случае конфликта со странами блока НАТО», — передает слова источника РИА Новости. На спецоперации ракетой Су-34 был поражен украинский военный объект. По словам источника, для отработки нового состава авиакомплекса (носитель и ракета) была задействована самая современная версия Су-34. Ранее президент России Владимир Путин анонсировал, что в стране создадут оружие на новых физических принципах. По его словам, работа над созданием уже идет.

Российские бомбардировщики Су-34 теперь могут нести крылатые ракеты большой дальности (КРБД). Впервые их опробовали на спецоперации на Украине. По словам источника, Су-34 как носители КРБД могут понадобиться на случай конфликта с НАТО. «Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности. Их уже опробовали в рамках СВО. Но также бомбардировщики как носители КРБД могут понадобиться, например, в случае конфликта со странами блока НАТО», — передает слова источника РИА Новости. На спецоперации ракетой Су-34 был поражен украинский военный объект. По словам источника, для отработки нового состава авиакомплекса (носитель и ракета) была задействована самая современная версия Су-34. Ранее президент России Владимир Путин анонсировал, что в стране создадут оружие на новых физических принципах. По его словам, работа над созданием уже идет.