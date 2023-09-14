В России придумали мощное оружие на случай конфликта с НАТО

Российские бомбардировщики Су-34 теперь могут нести крылатые ракеты большой дальности (КРБД). Впервые их опробовали на спецоперации на Украине. По словам источника, Су-34 как носители КРБД могут понадобиться на случай конфликта с НАТО.
«Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности. Их уже опробовали в рамках СВО. Но также бомбардировщики как носители КРБД могут понадобиться, например, в случае конфликта со странами блока НАТО», — передает слова источника РИА Новости.
На спецоперации ракетой Су-34 был поражен украинский военный объект. По словам источника, для отработки нового состава авиакомплекса (носитель и ракета) была задействована самая современная версия Су-34.
Ранее президент России Владимир Путин анонсировал, что в стране создадут оружие на новых физических принципах. По его словам, работа над созданием уже идет.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.