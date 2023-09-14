14 сентября 2023

В России придумали мощное оружие на случай конфликта с НАТО

Самолеты Су-34 снабдят крылатыми ракетами на случай войны РФ и НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Костюмированная автоколонна и воздушный парад ко Дню Победы. Екатеринбург, военная авиация, авиа шоу, су-34, воздушный парад, истребитель-бомбардировщик, т-10в
Самолеты Су-34 снабдят ракетами больной дальности на случай конфликта с блоком НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские бомбардировщики Су-34 теперь могут нести крылатые ракеты большой дальности (КРБД). Впервые их опробовали на спецоперации на Украине. По словам источника, Су-34 как носители КРБД могут понадобиться на случай конфликта с НАТО.

«Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности. Их уже опробовали в рамках СВО. Но также бомбардировщики как носители КРБД могут понадобиться, например, в случае конфликта со странами блока НАТО», — передает слова источника РИА Новости.

На спецоперации ракетой Су-34 был поражен украинский военный объект. По словам источника, для отработки нового состава авиакомплекса (носитель и ракета) была задействована самая современная версия Су-34.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал, что в стране создадут оружие на новых физических принципах. По его словам, работа над созданием уже идет.

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Российские бомбардировщики Су-34 теперь могут нести крылатые ракеты большой дальности (КРБД). Впервые их опробовали на спецоперации на Украине. По словам источника, Су-34 как носители КРБД могут понадобиться на случай конфликта с НАТО. «Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности. Их уже опробовали в рамках СВО. Но также бомбардировщики как носители КРБД могут понадобиться, например, в случае конфликта со странами блока НАТО», — передает слова источника РИА Новости. На спецоперации ракетой Су-34 был поражен украинский военный объект. По словам источника, для отработки нового состава авиакомплекса (носитель и ракета) была задействована самая современная версия Су-34. Ранее президент России Владимир Путин анонсировал, что в стране создадут оружие на новых физических принципах. По его словам, работа над созданием уже идет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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