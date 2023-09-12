Путин анонсировал создание оружия на новых технологиях

12 сентября 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что в РФ работают над созданием оружия на новых технологиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность странам в ближайшем будущем. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, в РФ идет работа над этим. «Если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим», — сообщил Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума. Выступление транслируется на телеканале «Россия-24». Оружие на новых физических принципах будет изготавливаться из качественно новых или ранее не использовавшихся технологий и принципов действия. К таким видам оружия относят лазерное, инфразвуковое, радиочастотное и другие. Ранее Владимир Путин сообщил, что африканский континент закупает у России оружие и не боится давления извне. По его словам, Африка помнит помощь Советского союза в ее освобождении, его «голос и автомат Калашникова».

Оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность странам в ближайшем будущем. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, в РФ идет работа над этим. «Если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим», — сообщил Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума. Выступление транслируется на телеканале «Россия-24». Оружие на новых физических принципах будет изготавливаться из качественно новых или ранее не использовавшихся технологий и принципов действия. К таким видам оружия относят лазерное, инфразвуковое, радиочастотное и другие. Ранее Владимир Путин сообщил, что африканский континент закупает у России оружие и не боится давления извне. По его словам, Африка помнит помощь Советского союза в ее освобождении, его «голос и автомат Калашникова».