Путин анонсировал создание оружия на новых технологиях

Оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность странам в ближайшем будущем. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, в РФ идет работа над этим.
«Если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим», — сообщил Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума. Выступление транслируется на телеканале «Россия-24».
Оружие на новых физических принципах будет изготавливаться из качественно новых или ранее не использовавшихся технологий и принципов действия. К таким видам оружия относят лазерное, инфразвуковое, радиочастотное и другие.
Ранее Владимир Путин сообщил, что африканский континент закупает у России оружие и не боится давления извне. По его словам, Африка помнит помощь Советского союза в ее освобождении, его «голос и автомат Калашникова».
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