Путин анонсировал создание оружия на новых технологиях

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил, что в РФ работают над созданием оружия на новых технологиях Фото:

Оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность странам в ближайшем будущем. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, в РФ идет работа над этим.

«Если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим», — сообщил Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума. Выступление транслируется на телеканале «Россия-24».

Оружие на новых физических принципах будет изготавливаться из качественно новых или ранее не использовавшихся технологий и принципов действия. К таким видам оружия относят лазерное, инфразвуковое, радиочастотное и другие.

Ранее Владимир Путин сообщил, что африканский континент закупает у России оружие и не боится давления извне. По его словам, Африка помнит помощь Советского союза в ее освобождении, его «голос и автомат Калашникова».

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Оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность странам в ближайшем будущем. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, в РФ идет работа над этим. «Если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим», — сообщил Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума. Выступление транслируется на телеканале «Россия-24». Оружие на новых физических принципах будет изготавливаться из качественно новых или ранее не использовавшихся технологий и принципов действия. К таким видам оружия относят лазерное, инфразвуковое, радиочастотное и другие. Ранее Владимир Путин сообщил, что африканский континент закупает у России оружие и не боится давления извне. По его словам, Африка помнит помощь Советского союза в ее освобождении, его «голос и автомат Калашникова».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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